152 yolcusu bulunan THY uçağı, büyük tehlike atlattı
THY'nin Frankfurt-İstanbul seferini gerçekleştiren 152 yolcusu bulunan uçak hidrolik sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle havalimanına gerçekleştirdiği iniş sırasında tehlike atlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Aralık 2021 15:19
Türk Havayollarının İstanbul-Frankfurt seferini yapan TK 1587 sefer sayılı
uçağında hidrolik sitemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle inişte büyük tehlike
atlattı.
Hidrolik sistemlerinde arıza olmasına rağmen Frankfurt havaalanına inen yolcu uçağı için havaalanında itfaiye tarafından önlemler alındı. Uçağın frenleme ve tekerlekleri açan hidrolik sistemini kontrole eden sağ motor açılarak arızanın nedeni kontrol edildi. Uçak çekici yardımıyla açık piste alındı ve 152 yolcu tahliye edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız