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Erdoğan: Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi ilerletmeye çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Körfez halklarının tamamı bizim öz kardeşimizdir. Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi bu anlayışla karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Aralık 2021 16:21
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Erdoğan: Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi ilerletmeye çalışıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak, Katar ile tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu topraklarda asla gerilim, çatışma ve husumet görmek istemiyoruz. Gerek yeraltı kaynakları itibarıyla, gerekse ticari bakımdan çok büyük potansiyeli olan bu güzel coğrafyanın, kardeşlikle, dayanışmayla gündeme gelmesini, her alanda gelişmesini, güçlenmesini arzu ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada sözlerine, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 7. toplantısı dolayısıyla bir arada olmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu belirterek başladı.

Erdoğan, "Ülkemizi ve milletimizi burada şerefle temsil eden siz kahraman askerlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle vatanımızın bağımsızlığı uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekası, milletimizin güvenliği, dost ve kardeş ülkelerin huzuru için fedakarca görev yapan tüm emniyet güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Rabbim sizi ve güvenlik güçlerimizin tamamını her türlü kazadan, beladan, saldırıdan muhafaza eylesin. Sizlere tüm Türkiye'deki ailelerinizin, sevdiklerinizin ve aziz milletimizin selamlarını, sevgilerini getirdim. 84 milyonun her bir ferdinin duası daima sizinledir, sizin yanınızdadır. Sizler milletimizin göz bebeğisiniz. Sizler hem vatandaşlarımızın hem de dostlarımızın güven kaynağısınız. Buradaki vazifenizi büyük bir disiplin ve fedakarlıkla yaptığınızı görüyor, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Kahraman ordunun asırlardır olduğu gibi bugün de 3 kıta, 7 iklimde kendisine verilen görevleri gerektiğinde canı pahasına yerine getirdiğini dile getiren Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" şiarıyla ülke ve dünyanın dört bir yanında barışa, istikrara ve güvenliğe hizmet ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Türkiye olarak, Katar ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda asla gerilim, çatışma ve husumet görmek istemiyoruz. Gerek yeraltı kaynakları itibarıyla, gerekse ticari bakımdan çok büyük potansiyeli olan bu güzel coğrafyanın, kardeşlikle, dayanışmayla gündeme gelmesini, her alanda gelişmesini, güçlenmesini arzu ediyoruz. Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir. Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi bu anlayışla karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dini, tarihi, kültürel ve köklü beşeri bağların olduğu Katar'ın elbette milletin gönlünde farklı bir konumu olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Başta 15 Temmuz kanlı darbe girişimi olmak üzere Katarlı kardeşlerimizin milletimizle sergilediği dayanışmayı asla unutamayız. Ayrıca Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir. Cumartesi günü Siirt ziyaretimizde açılışını yaptığımız Türkiye'nin ilk Çinko İzabe Tesisi, iki ülke arasındaki ortaklığın sembollerinden birisidir. Temelini attığımız kurşun, gümüş ve sülfürik asit fabrikalarının da inşallah hizmete girmesiyle toplam 7 bin 500 kardeşimiz istihdam imkanına kavuşacaktır. Bu ortak girişim dışında Katar'ın ülkemizde başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda yatırımları bulunuyor. Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz."

- "Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz. Dost kara günde belli olur düsturuyla Katarlı kardeşlerimizin uğradığı haksızlıklar karşısında tepkimizi ortaya koymaktan çekinmedik." dedi.

Erdoğan, 2014'te kurdukları Yüksek Stratejik Komite ile ülkeler arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine taşıdıklarına işaret ederek, "Bugün de toplantımızın 7'ncisini aziz kardeşim Emiri Şeyh Temim'in ev sahipliğinde hamdolsun başarıyla icra ettik. Savunmadan güvenliğe, ticaretten yatırımlara, sağlıktan eğitime uzanan çok geniş bir alanda yine önemli kararlar aldık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da ilerletecek toplam 15 anlaşma imzaladık. Aziz kardeşim Şeyh Temim'in de güçlü desteğiyle önümüzdeki dönemde her alanda ilişkilerimizi derinleştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bu ziyaretleri vesilesiyle Katar makamlarının ve Katar halkının Türk askerlerine yönelik teveccühüne de yakından şahit olduklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katarlı kardeşlerimiz en üst düzeyde sizlerin buradaki varlığınızdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Burada gördük ki milli, manevi ve mesleki değerlerinizden aldığınız ilhamla Katar halkının gönlünde taht kurmuşsunuz. Türk askerinin farkını, çalışmalarınızla gayretlerinizle disiplin ve görev bilincinizle göstermişsiniz. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak her birinizle bir kez daha iftihar ettim. Türkiye Katar arasındaki müstesna ilişkiler bu gibi önemli misyonların da katkısıyla daha da derinleşiyor. Burada icra ettiğiniz görevi yalnızca bir vazife olarak addetmeyin. 2 bin 230 senelik mazisiyle dünyanın en köklü ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli birer mensubu olan sizler, aziz milletimizin temsilcileri olarak bu topraklarda bulunuyorsunuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görev ve sorumluluklarınızı layıkıyla yerine getireceğinize, şanlı Türk bayrağını ve ülkemizi gururla temsil edeceğinize yürekten inanıyorum."

Erdoğan, Türk askerlerini büyük bir sevgiyle bağırlarına basan ve burayı kendilerine tahsis eden başta Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani olmak üzere tüm Katarlılara şükranlarını sundu.

Askerlere, üstlendikleri kutsal vazifelerde Mevla'dan muvaffakiyetler niyaz eden Erdoğan, görevlerini layıkıyla yerine getirmelerinin iç huzuruyla memleketlerine, sevdiklerine kavuşmalarını temenni etti.

KAPAT [X]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye sınırları içinde ve dışında kahramanca görev yapan tüm güvenlik güçlerine başarılar diledi.

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#erdoğan#katar
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