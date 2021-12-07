Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı
İstanbul Bağcılar'da TEM'de seyir halindeyken kontrolden çıkan cezaevi aracı devrildi. Metrelerce yükseklikteki viyadüğün kenarında asılı kalan aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Aralık 2021 17:32
Bağcılar'da kontrolden çıkarak devrilen cezaevi aracı, viyadükte asılı kaldı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Bağcılar mevkisi Mahmutbey Viyadüğü'nde bir cezaevi midibüsü henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız