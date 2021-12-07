Bakan Dönmez'den elektrik faturalarına ilişkin açıklama
Bakan Dönmez'den elektrik faturalarına ilişkin açıklama
Motosikletli genci darp eden komiser yardımcısı ile bekçiye soruşturma
Motosikletli genci darp eden komiser yardımcısı ile bekçiye soruşturma
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
YÖKAK Başkanı Elmas: Hocaların saltanatı bitti
YÖKAK Başkanı Elmas: Hocaların saltanatı bitti
Dolandırıcıların yeni tuzağı: 'Karekod' uygulaması
Dolandırıcıların yeni tuzağı: 'Karekod' uygulaması
Gıda etiketleri değişiyor! Yeni etiketler nasıl olacak?
Gıda etiketleri değişiyor! Yeni etiketler nasıl olacak?
Gram altın günü 780 TL'den kapattı
Gram altın günü 780 TL'den kapattı
MEB: Engelli öğretmen alımındaki hatayı düzelteceğiz
MEB: Engelli öğretmen alımındaki hatayı düzelteceğiz
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
TİSK Genel Sekreteri: Ümit ederiz ki asgari ücreti bu hafta açıklarız
TİSK Genel Sekreteri: Ümit ederiz ki asgari ücreti bu hafta açıklarız
CHP'li belediye Ak partiye geçti
CHP'li belediye Ak partiye geçti
Motorine büyük zam! 10 lirayı geçti
Motorine büyük zam! 10 lirayı geçti
Tapu memuru uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Tapu memuru uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
ALES/3 sonuçları açıklandı
ALES/3 sonuçları açıklandı
Sinyali Erdoğan vermişti! Stokçuluk yapanın cezası artacak
Sinyali Erdoğan vermişti! Stokçuluk yapanın cezası artacak
Asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez toplandı
Asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez toplandı
'250-300 liraya dolan torba, artık 600-700 liraya dolmuyor'
'250-300 liraya dolan torba, artık 600-700 liraya dolmuyor'
Memura ek zamda konuşulan iki ihtimal
Memura ek zamda konuşulan iki ihtimal
Kabine toplanıyor: Gündem asgari ücret
Kabine toplanıyor: Gündem asgari ücret
Ebe ile kızı mesai arkadaşı oldu
Ebe ile kızı mesai arkadaşı oldu
Kaymakamdan boya sandığı hediyesi: Tepkiler sonrası kaldırıldı
Kaymakamdan boya sandığı hediyesi: Tepkiler sonrası kaldırıldı
BTK işçilerine yüzde 20 ila yüzde 70 arası zam yapılacak
BTK işçilerine yüzde 20 ila yüzde 70 arası zam yapılacak
Amiraller emir komuta dışında hareket edilmesini hedeflemiş
Amiraller emir komuta dışında hareket edilmesini hedeflemiş
5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek
5 öğrencinin olduğu köylerde ana sınıfı açılabilecek
'Erdoğan erken davranarak, her türlü riski göze aldı'
'Erdoğan erken davranarak, her türlü riski göze aldı'
KİT'lerin 2022 yılı personel alım usulleri belirlendi
KİT'lerin 2022 yılı personel alım usulleri belirlendi
Marketlerin 5 litrelik yağ rafları boşaldı
Marketlerin 5 litrelik yağ rafları boşaldı
Halk 'asgari ücret' talaplerini konuştu: En az 5 bin olmalı!
Halk 'asgari ücret' talaplerini konuştu: En az 5 bin olmalı!
2022'de ekmek 5-6 lira olacak! Çiftçi dertli
2022'de ekmek 5-6 lira olacak! Çiftçi dertli
Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yansıyacak?
Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yansıyacak?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Dönmez'den elektrik faturalarına ilişkin açıklama

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Aralık 2021 20:27
Yazdır
Bakan Dönmez'den elektrik faturalarına ilişkin açıklama

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir. Bu sayede meskenlerde elektrik kullanımında tasarruf miktarı da artacaktır. Bununla birlikte, dar gelirli vatandaşlarımıza aylık 150 kWh'e kadar elektrik tüketim desteği devletimiz tarafından sağlanmaktadır" dedi.

2022 bütçe görüşmeleri TBMM Başkanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam etti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına uyguladığımız pozitif ayrımcılık neticesinde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payında önemli oranda artış sağlandığını söyleyerek, "Milli Enerji ve Maden Politikasının uygulamaya konduğu 2017 yılından beri devreye alınan 24 bin 718 MW kurulu gücün yüzde 74,2'sini, son iki yılda devreye alınan santrallerin ise neredeyse tamamını yenilenebilir enerji kaynaklı santraller oluşturmuştur. Böylelikle ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12. Avrupa'da ise 5. sıraya yükselmiştir. Sadece 2020 yılında devreye aldığımız yenilenebilir enerji kurulu gücü 24 Avrupa ülkesinin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünden fazladır. Bugün yenilenebilir enerji kurulu gücümüz 52 bin 930 MW değeriyle toplam kurulu gücümüzün yüzde 53'lük kısmını oluşturmaktadır. Bu yıl sonunda ise toplam kurulu gücümüzün 100 bin MW sınırını aşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dönmez, şöyle konuştu:

"Son yirmi yılda kendi suyumuzdan, rüzgarımızdan, güneşimizden, jeotermal ve biyo kaynaklarımızdan elde ettiğimiz enerjiyi yaklaşık 3,7 katına çıkardık. Bu yılki su gelirlerinde yaşanan ciddi düşüşe rağmen 2021 yılı ilk on ayında üretilen 275,7 milyar kWh elektriğin yaklaşık yüzde 52'si yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleşmiştir. Yerli ve yenilenebilir enerjinin payındaki bu ciddi artışlar sayesinde hem arz güvenliği güvence altına alınmış hem de cari açığa olumlu katkı sağlanmıştır. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla yarışmaları yapılan toplam 4 bin MW'lık güneş ve rüzgar YEKA projeleri ile yarışma ilanlarına çıkılan ve önümüzdeki dönemde başvuruları alınacak olan 4 bin 500 MW toplam kapasiteye sahip üç YEKA projesiyle birlikte 8 bin 500 MW'lık bir YEKA portföyü oluşturulmuştur."

Doğalgaz ve petrol araştırmalarına ilişkin Bakan Dönmez, "Sismik araştırma gemilerimiz marifetiyle belirlenen lokasyonlarda sondaj gemilerimizle bugüne kadar toplam 15 derin deniz sondajı yapılmış olup, bir sondaja ise Karadeniz'de devam edilmektedir. Yapılan bu yoğun arama çalışmalarının sonucunda Karadeniz'in Sakarya Havzası'nda 540 milyar metreküplük tarihimizdeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Bu keşfin, 2023 yılında vatandaşlarımızın kullanımına sunulması çalışmalarına hızla devam edilmektedir. Bu kapsamda, gaz sahamızda mühendislik çalışmaları tamamlanmış olup, 2022 yılının baharında Karadeniz'in tabanına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız. Ayrıca, 2022 yılı içinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonlarını bitirmeyi planlıyoruz. 2023 yılı içerisinde tamamlanması beklenen ilk fazda 10 kuyu açılarak günlük 10 milyon m3 doğal gaz taşınacak olup, ikinci fazda yapılacak çalışmalarla yaklaşık 40 üretim kuyusuna ulaşılarak günlük 40 milyon m3 doğal gazın iletim sistemimize aktarılması sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

Doğalgaz arz güvenliğine ilişkin olarak Dönmez, "Doğal gazda arz güvenliğini tahkim etmek için iki yer altı doğal gaz ve yer üstü LNG tesislerinin toplam depolama kapasitesini 4,7 milyar m3'e ulaştırdık. Kapasite artırma çalışmaları devam eden iki yer altı doğal gaz depomuzun 2023 yılında tamamlanmasıyla birlikte toplam ulusal doğal gaz depolama kapasitemiz yaklaşık 11 milyar m3'e ulaşacaktır. Bir başka deyişle yıllık tüketimimizin yaklaşık yüzde 20'sini depolayabileceğiz. Ayrıca yapılan doğal gaz altyapı geliştirme çalışmalarıyla toplam günlük giriş kapasitemiz 362 milyon m3'e çıkarılmış olup, bu giriş kapasitesi günlük ulusal tüketim talebinin tarihi zirvesi olan 280 milyon m3'ün %29 üzerindedir. Bu oran, doğal gaz alt yapımızı ne derece güçlendirdiğimizi ortaya koyan önemli bir göstergedir. Doğal gaz ithalatında 2002 yılında tek ülkeye bağımlılık oranı yüzde 68 iken bu oran 2020 yılında yüzde 33 mertebesine kadar gerilemiştir" diye konuştu.

Dünya genelinde 442 reaktörün işletmede ve 51 yeni reaktörün inşasının devam ettiğini söyleyen Dönmez, "Türkiye olarak enerji arz güvenliğimizin tahkimi ve üretim portföyündeki çeşitliliğin artırılması için 1965 yılından beri kurulmaya çalışılan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşasına 2018 yılında başlanmış olup, ilk ünitesinin 2023'te diğer ünitelerin ise birer yıl arayla 2026 yılına kadar devreye alınması planlanmaktadır. Akkuyu NGS projemiz konusunda da halkımızın müsterih olmasını isterim. Çünkü bu santral dokuz şiddetindeki depreme, uçak çarpmasına, tsunami, olağan dışı fırtınalara karşı dayanıklı şekilde inşa edilmekte olup, bu şartlar altında dahi faaliyetine devam edebilecektir. Enerji üretim kaynaklı karbon salımı azaltımı hedefimize ulaşmada önemli katkı sunacak olan Akkuyu NGS projemiz ile yıllık yaklaşık 7 milyar m3 daha az doğal gaz ithal edilecek olup, bunun yanında yıllık 35 milyon ton karbondioksit salımı engellenebilecektir" ifadelerini kullandı.

Enerji fiyatlarının artışlarına karşın vatandaşın en az şekilde etkilenmesine çalıştıklarını kaydeden Dönmez, "Enerji fiyatlarına yönelik sağlanan devlet desteğiyle vatandaşlarımızın cebinden yaklaşık 150 milyar TL'nin çıkması önlenmiştir. Ayrıca, elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek daha vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir. Bu sayede meskenlerde elektrik kullanımında tasarruf miktarı da artacaktır. Bununla birlikte, dar gelirli vatandaşlarımıza aylık 150 kWh'e kadar elektrik tüketim desteği devletimiz tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda bu yıl 2,4 milyon haneye elektrik tüketim desteği sağlanmış olup, uygulamanın başladığı 1 Mart 2019 tarihinden itibaren yaklaşık 6 milyar TL'lik kaynak tahsis edilmiştir. 2021 yılında ısınma desteği olarak bir milyon 622 bin ton kömür dar gelirli bir milyon 808 bin 219 aileye ücretsiz olarak dağıtıldı. Son yirmi yılda dar gelirli vatandaşlarımıza bedelsiz olarak ulaştırılan kömürün mali karşılığı bugünün fiyatlarıyla 29,4 milyar TL'dir" dedi.

Dönmez şunları kaydetti:

"Akaryakıt fiyatlarına bakacak olursak, ülkemiz AB ülkeleri içinde ÖTV'nin sıfırlanmasından önce dahi akaryakıttan en az vergi alan yedinci ülke konumundayken EŞEL mobil uygulamasıyla sıfırlanan ÖTV ile, akaryakıtta KDV hariç vergi almayan tek ülke haline gelmiş oldu. Söz konusu AB ülkelerinde alınan vergi oranları yüzde 42 ile yüzde 60 arasında değişmekte iken ülkemizde bu oran yaklaşık yüzde 15,2'dir. Alınan bu önemler sayesinde Avrupa'da vatandaşlarına konutlarda en ucuz doğal gaz sunan ülkenin Türkiye olduğunu, elektrikte ise en ucuz ikinci ülke konumunda olduğumuzu görmekteyiz."

Bir gazetenin 'Biz bakana sorduk. O da kaloriferleri kapatın' başlığı attığını söyleyerek, "Cımbız siyasetinin size de kimseye de faydası yok. Bugüne kadar hiçbir Enerji Bakanı 'enerjiyi verimli kullanın' demedi, benden öncekiler de demedi, bende demiyorum, benden sonrakiler de demeyecek" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
#Fatih Dönmez# Elektrik faturaları# TRT# Enerji Fonu
Karadeniz'deki derin deniz kuyu testleri başarıyla tamamlandı
Karadeniz'deki derin deniz kuyu testleri başarıyla tamamlandı
Kasım'da 'yaşlı otomobiller' daha çok sattı
Kasım'da 'yaşlı otomobiller' daha çok sattı
Kasımda en fazla reel getiri yüzde 15,93 ile külçe altında oldu
Kasımda en fazla reel getiri yüzde 15,93 ile külçe altında oldu
Efsane Cuma indirimlerinde en çok ne alındı?
Efsane Cuma indirimlerinde en çok ne alındı?
Arçelik ile ASPİLSAN'dan yerli batarya üretiminde iş birliği
Arçelik ile ASPİLSAN'dan yerli batarya üretiminde iş birliği
ASELSAN'dan 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN'dan 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık sözleşme

Bu Habere Tepkiniz

Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi

Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın NTV'de yaptığı açıklamada, dün yaptığı açıklama sonrasında, memurlara yüzde 30-35 ek zam yapılacağı şeklinde başlıklar atıldığını ancak bunun doğru olmadığını belirtti.
Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?

Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?

Hükümet yetkilileri ve en çok üyeye sahip konfederasyon olan Memur Sen'in, ek bir protokolle, kanun çıkarmaksızın, kamu görevlilerine ilave maaş artışı sağlaması mümkün müdür?
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?

Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?

Memurların emeklilik yaşı 'e-devlet'te farklı SGK'nın HİTAP bölümünde farklı çıkabilir mi?
Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor

Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor

Görevlerini büyük bölümünü gece icra eden çarşı ve mahalle bekçileri, beraber görev yaptıkları emniyet personeli gibi yıpranma hakkı talep ediyor
Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!

Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!
Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada yer alan kümülatif artış ibaresi nasıl anlaşılmalıdır?
'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacaktır.
'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocak ayında ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacak.
Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay

BDDK bürokratı kızının hesabı üzerinden 'banka hissesi' aldı, müdürlükten uzmanlığa atandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görevden alınmayı haklı bulan derece mahkemesi kararını onadı
Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmetten dolayı ek puan alamayan öğretmenler dava açmalı mı?

Zorunlu hizmete ek puan uygulamasında ilk derece mahkemelerini kararlarını vermiş olup, şu aşamada istinaf kararlarını beklemek daha uygun olacaktır.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alan adaylar arasında 75 zabıta memuru alacak
Pompalı tüfek taktılar: 'Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?'

Pompalı tüfek taktılar: 'Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?'

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir düğünde, damada kırmızı kurdeleyle pompalı tüfek takıldı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 60 memur alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Omicron'da 'olağan dışı' semptom!

Omicron'da 'olağan dışı' semptom!

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken varyantı tespit eden doktor virüste görülen yeni 'olağan dışı' semptomu açıkladı.