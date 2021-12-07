Şamil Tayyar: İktidarlar evdeki tencereyle sınanır

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından ekonomideki durumla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Salgının tetiklediği ekonomik sorunların tüm dünyayı sarstığı aşikar. Her ülke kendi yöntemince bu sarmaldan kurtulmaya çalışıyor. Ne var ki iktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır. Yolumuz uzun, vakit dar, gerçek bu. Yüzleşirsek başarırız.