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Çocuk icrası tarih oluyor

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte çocuk icrasının tarih olacağını belirten Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy, "Kanundaki değişiklik sonucunda, çocuklar artık icra vasıtasıyla görülmeyecek. Bunun için özel teslim merkezleri oluşturulacak. Merkezler kurulana kadar geçen sürede icra yapmak durumunda olan ebeveynler, artık icra müdürlüklerine 400 lira da ödemeyecek. Bu ücret, devlet tarafından karşılanacak" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Aralık 2021 21:10
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Çocuk icrası tarih oluyor

Ellerinde mahkeme kararı olmasına rağmen eski eşleri bu karara uymadığı için belirlenen günlerde çocuklarını göremeyen ebeveynler, icra müdürlüklerinin yolunu tutuyordu. Bunun için yaklaşık 400 liralık bir bedel ödeyen ebeveynler, İzmir'de Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği çatısı altından uzun yıllar çocuk haczine karşı mücadele sürdürmüştü. Geçen günlerde çocuklarını haczeden ebeveynleri sevindirici bir gelişme yaşandı. İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un yürürlüğe girmesi ile ilgili konuşan Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy, Çocuk Koruma Kanunu'na "Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması" başlıklı dördüncü kısım eklendiğini ifade ederek çocukların artık icra vasıtasıyla görülmeyeceğini, bunun için özel teslim merkezleri oluşturulacağını kaydetti. Merkezler kurulana kadar icra müdürlükleri vasıtasıyla çocuklarını haczetmek durumunda kalan ebeveynlerin 400 liralık bedeli de ödemeyeceğini ifade eden Aksoy, bu ücretin de devlet tarafından karşılanacağını dile getirdi.

"Çocuğu getirmezse devreye kolluk kuvveti girebilir"

"Boşanma sonrasında çocuklarını görme konusunda sıkıntı yaşayan ebeveynlerle ilgili çok ciddi bir gelişme oldu" diyen Aksoy, "İcra İflas Kanunu'nun içinde yer alan Çocukla Kişisel İlişkinin Sağlanması ile ilgili maddeye ilişkin kanun çıktı. Çocuk Koruma Kanunu'nun içine ek maddeler ilave edilerek çocuklarını görmek isteyenler için büyük avantajlar sağlandı. Daha önceden, çocuğunu görme konusunda sıkıntı yaşayan ebeveyn, icra müdürlüğüne gidip bir takım işlemler yaptırmak zorundaydı. Ayrıca para yatırmak zorundaydı. Ardından görevlilerle buluşup anca çocuğunu görmeye gidebiliyordu. Kanundaki değişiklik sonucunda, çocuklar artık icra vasıtasıyla görülmeyecek. Bunun için özel teslim merkezleri oluşturulacak. Velayet sahibi, çocuğu buraya teslim edecek. Çocuğunu görmek isteyen ebeveyn de çocuğu buradan alacak. Yani husumet taşıyan ebeveynler, birbirleriyle karşılaşmadan çocukla kişisel ilişki sağlanmış olacak. Ebeveyn, eski eşi ile karşılaşmak istemiyorsa teslim merkezine başvuru yapacak. Teslim merkezi de diğer ebeveyne bilgi verecek. Belirlenen gün ve saatte çocuk teslim merkezine getirilecek. Kişisel ilişkinin vakti dolduğunda da velayet sahibi tekrar teslim merkezinden çocuğunu alacak. Eğer velayet sahibi, çocuğu mahkeme tarafından belirlenen gün ve saatte getirmezse cezai yaptırımlar söz konusu. Ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından çocuğu teslim alınabilecek. Kanun yürürlüğe girdi ancak teslim merkezleri henüz oluşturulmadığı için belli bir süreç gerekiyor. Bu geçiş süreci bir yılı da bulabilir. Geçiş sürecinde pilot bölgelerde uygulanmaya başlanabilir" diye konuştu.

"Çocuk teslimi için icraya para ödemek artık tarih oldu"

Teslim merkezleri kurulana başlayana kadar icra işlemlerinin devam edeceğini ancak artık ebeveynin bu işlem sırasında para ödemeyeceğini vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu: "Bu, özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan ebeveynler için çok önemli bir gelişme. Artık çocuklar icra ile görüldüğünde, ebeveynden icra masrafı talep edilmeyecek. Çocukları haczetmek için icra müdürlüklerine verilen para yaklaşık 400 liraydı. Ancak artık bu ücreti devlet karşılayacak. Bu konuda sıkıntı çeken çok arkadaşımız olmuştu. Ben iki çocuğumu da 9 yıl boyunca icra ile görebildim. Bu süreç içerisinde çocuklarımı görebilmek için 23 bin lira masraf yaptım. 30 Kasım'da kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte birçok arkadaşımız icra müdürlüklerine müracaat etti. İcra müdürlüklerine yazılı bir talimat gelmediği için para tahsil edilen kişiler oldu. Para tahsil edilenler, icra müdürlüğüne müracaat edip para iadesini talep edebilir. Artık bu uygulama ücretsiz oldu. Çocuk teslimi için icraya para ödemek artık tarih oldu.

"Çocuklar bu icra zulmünden kurtulmuş olacak"

Derneğin başkan yardımcısı Hüsnü Kutluay da bu gelişmenin çocuklar açısından en büyük kazanım olduğunu dile getirdi. Kutluay, "Bizim verdiğimiz mücadele, çocuklar içindi. Biz, 80 yıldır devam eden çocuk haczinin bir insanlık suçu olduğunu zaten yıllardır söylüyoruz. 2017 senesinde Kamu Denetçiliği Kurumu da çocukların icrasının kaldırılması gerektiğini tespit etmişti. Nihayetinde sevindirici bir sonuca ulaştık. Çocuklar bu icra zulmünden kurtulmuş olacak. Teslim merkezleri açılana kadar icra müdürlükleri vasıtasıyla bu işlem bir süre devam edecek ama çocuğunu görmek isteyen ebeveynin harç gibi giderlerden kurtulması söz konusu olacak. Derneğimizde ekonomik durumu olmayan, hatta yeşil kartlı üyelerimiz var. Çocuğun nafakasını zorla öderken, çocuğunu görebilmek için her seferinde 400 lira gibi bir masrafa katlanamadığı için çocuklarını göremeyen insanlar var. Bu anlamda, teslim merkezleri kurulana kadar icra müdürlükleri vasıtası ile ücretsiz işlem yapılacak olması bir kazanımdır. Temennimiz, birimlerin hemen kurulması. Bu teslim merkezleri her anlamda yararlı olacak. Eski eşlerine çocuğu göstermek istemeyen velayet sahibinin attığı iftiralar sonucu birçok ebeveyn çocuklarından uzaklaşma durumunda kalıyor. Bu merkezler sayesinde, çocuklar güvenilir ellerle teslim edilecek ve kontrol altında olacak. Bu tarz iftiraların da önüne geçmiş olunacak" sözlerine yer verdi.

"Mahkeme kararına göre çocuğumuzu görebileceğiz"

Eşinden 2019 yılında boşandığını, 9 yaşında bir kızı olduğunu belirten Efe Yelmen isimli dernek üyesi ise "Kızımı yaklaşık 2 yıldır göremiyorum. Çünkü eski eşim çocuğumu görme kararım olmasına rağmen onu bana göstermiyor. Teslim merkezleri açılırsa bizim için çok iyi olacak. En azından çocuğumuzdan uzaklaştırılmayacağız. Mahkeme kararına göre çocuğumuzu görebileceğiz. Teslim merkezleri yapılana kadar icra müdürlüklerine giden arkadaşlar da bunun için para vermemiş olacak. Her anlamda sevindirici bir gelişme oldu" ifadelerini kullandı.

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