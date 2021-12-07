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İlk evini alana destek miktarı 42 bin liraya çıkıyor

Konut hesabı uygulamasında hem aylık ödemeler hem de devlet katkısı tutarı yeni yılla birlikte artıyor. 5 yıl birikim yapan kişiye ilk evini aldığında verilecek devlet desteğinin üst limiti 42 bin 425 liraya çıkıyor.

Eklenme : 07 Aralık 2021 22:07
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İlk evini alana destek miktarı 42 bin liraya çıkıyor

Yeni Asır'ın ekonomi yazarı Faruk Erdem, konut satışı uygulamasında devlet tarafından sunulan katkı oranlarında ciddi değişiklikler olduğunu kaydederek konuya ilişkin ayrıntılar paylaştı.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılanlara yüzde 25'lik katkı yapılıyor. Yine evlenmek için bankada hesap açıp birikim yapanlara belli oranlarda destek veriliyor. Bunun yanında ev almak isteyenlerin de devlet yanında. Bu maksatla açılan hesaplara devlet önemli oranlarda katkı yapıyor. Bankada açılacak konut hesabında biriken paranıza devlet de belli oranlarda katkı yapıyor. Bunun için bir bankada konut hesabı açmak yeterli oluyor. Devlet bu hesaba sizin yatırdığınız paraya göre katkı yatırıyor., Tabi bunun bir üst ve alt limiti de bulunuyor. Bu arada devletin yaptığı bu katkı her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılıyor.

Bu kapsamda tutarlara 2022 yılında da yüzde 36.2 artış uygulanacak. İşte konut desteğinde Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni tutarlar:

TÜM TUTARLAR DEĞİŞİYOR

Hesaba aylık ödemede alt sınır 519,16 liradan 707,09 liraya, üst sınır 5 bin 191 lira 53 kuruştan 7 bin 70 lira 86 kuruşa çıkacak.

Katılımcı hesabın açılış tarihinde azami 62 bin 298 lira 36 kuruş para yatırabiliyor.

2022'de hesap açanlar bir defada 84 bin 850 lira 36 kuruşa varan para yatırabilecek.

Devlet katkısında üst sınır tutarları da Ocak'ta artacak.

Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 26 bin 995 liraya, 48-59 ay arası olanlar 29 bin 72 liraya, 60 ay ve üzeri olanlar 31 bin 149 liraya varan devlet katkısı alabiliyor. Yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranının yansıtılmasıyla devlet katkısı üst limiti düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda 36 bin 768 liraya, 48-59 ay arası olanlarda 39 bin 596 liraya, 60 ay ve üzeri olanlarda 42 bin 425 liraya yükselecek. 5 yılda 212 bin 125 lira ve üzerinde birikim yapan kişi, ev sahibi olduğunda 42 bin 425 lira devlet katkısı alabilecek.

BUNLARA DİKKAT EDİN

Ev alırken devlet katkısından yararlanmak için şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:

Konut hesabını tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut edinmemiş Türk vatandaşları açabiliyor.

Aynı bankada birden fazla konut hesabı açılamıyor. Başka bankalar nezdinde birden fazla konut hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemiyor.

Yalnızca başvurulan ilk hesaba devlet katkısı ödeniyor.

Düzenli ödemeler aylık ödeme planının seçilmesi halinde 1 yıllık dönem içinde 3 defadan fazla aksatılmamalı.

Bir dönem içerisinde konut hesabından en fazla 2 defa çekim hakkı tanınıyor. Çekim hakkının kullanılması halinde konut hesabında kalan bakiyenin, konut hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekiyor. Düzenli ödemelerini asgari 3 yıl boyunca para yatırma ve çekme limitlerine uygun olarak tamamlayan katılımcı, konut edinimi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilgili bankaya konut tapusu ile başvurarak devlet katkısını alabiliyor.

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#Konut hesabı
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