Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenler öğrenciler için odun kesti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde, eskiden okul olarak kullanılan bina Ekoturizm ve Eğitim Kampı'na dönüştürüldü. Kampa 2-3 günlüğüne gelerek çeşitli aktiviteler yapan öğrenciler kış aylarında üşümesin diye baltasını kapan okul müdürler kampa koştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve bazı okul müdürleri kütükleri elektrikli testere yardımı ile keserek, balta yardımıyla sobaya girecek şekle getirdiler.

"Kışın yaklaşmasıyla birlikte çocuklarımızın üşümemesi için okul müdürlerimiz ile birlikte çalışıyoruz"

Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürlerinin gönüllü bir şekilde çocuklar üşümesin diye odun kestiklerini anlatarak, "Eski köy okulumuzun Ekoturizm ve Eğitim Kampı'na çevrilmesi ile birlikte haftada iki üç gün öğrencilerimiz buraya gelip kamp yapıyorlar. Kışın yaklaşmasıyla birlikte çocuklarımızın üşümemesi için okul müdürlerimiz ile birlikte çalışıyoruz. Özellikle Şubat tatili sürecinde bizim öğrencilerimiz LGS ve YKS kampı yapacaklar. Sabahları soru çözecekler, öğlen zeka oyunları, öğleden sonra film izleyecekler. Özellikle sınav sürecinde yoğun bir çalışma olduğu için öğrencilerimiz bunalabilip sıkılabiliyor bunu da minimize etmek için böyle bir çalışma yaptık. Emeği geçen okul müdürlerimize teşekkür ederim" diye konuştu.