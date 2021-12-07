Buca Metrosu 529 milyon TL fazlasına ikinci olan firmaya verildi

Yeni Asır Gazetesinden Erhan Gülenç'in haberine göre, Buca Metrosu ihalesi, 3 milyar 921 milyon 481 bin lira teklif veren Gülermak A.Ş'ye verildi. Oysa bu ihale için Yapı Merkezi-Nurol ortaklığı, 3 milyar 392 milyon 950 bin lira ile en düşük teklifi vermişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, söz konusu ihaleyi daha önce Fahrettin Altay ve Karşıyaka tramvaylarını inşa eden ve halen Narlıdere Metrosu'nu yapan Ankara merkezli Gülermak Ağır Sanayi firmasına vermek istediği ve bunun yolunu aradığı iddiaları konuşuluyordu.

DIŞ KREDİYLE YAPILACAK

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Üçyol-Buca Metro hattı için Temmuz ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 125 milyon euroluk dış finansman sözleşmesi imzalamıştı. Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 milyon euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile de 115 milyon euro tutarında bir yetkilendirme anlaşmasına imza atıldı. Geçtiğimiz ay ise Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, Fransız Kalkınma Ajansı'nın Balkanlar, Ortadoğu ve Asya Direktörü Philippe Orliange'nin de katıldığı törenle Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 125 milyon euroluk sözleşmeye imza altına almıştı. Böylelikle 490 milyon euro tutarında uluslararası yatırım kente kazandırılmıştı.

EBRD'YE TAVSİYE VERİLDİ

İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi yönetimi, projeye 125 milyon euro kredi veren Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD), ihalenin daha önce de İzmir'de önemli raylı sistem inşaatları yapan Gülermak şirketinde kalması gerektiği kanaatini bildirdi. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Buca Metrosu ihale komisyonu başkanı Arzu Yavuz ve komisyon üyesi Gülay Uysal Akın'ı, Gülermak firmasının bütçesinden yurt dışına seyahate göndermeye kalkmıştı. Konunun Yeni Asır'da manşet olması üzerine geri adım atılmıştı.

KULİSLERDE KONUŞULUYORDU

Büyükşehir'in kurumsal görüşü, kanaati ve işin ayrıntılı dosyasıyla birlikte raporların tamamını bilirkişiye gönderen EBRD, İngiltere'den uzman raporu aldı. Avrupa'nın tanınmış bilirkişi şirketlerine başvuru yapan banka, şirketlerin mali tablosundan işi yapabilme kapasitesine kadar birçok ayrıntıyı inceledi. Banka, sürecin sonunda Büyükşehir'in kanaatinde de yer aldığı öne sürülen Gülermak şirketini onayladı. Gülermak'ın 529 milyon lira daha yüksek teklif vermesine rağmen ihaleyi kazanması yankı buldu ve büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi. Kulislerde aylardır belediyenin ihaleyi Gülermak'a vermek istediği ve bunun yollarını aradığı söylentisi konuşuluyordu.

KİM NE KADAR TEKLİF VERMİŞTİ?

EEB-CRFG-CREGCMAKYOL KONSORSİYUMU: 9 milyar 682 milyon 906 bin TL.

DENTAS - GÜRBAG İŞ ORTAKLIĞI: 7 milyar 196 milyon 217 bin TL.

CHİNA CİVİL ENGİNEERİNG CONSTRUCTİON CORPORATİON VE KOLİN İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI: 6 milyar 998 milyon 246 bin TL.

DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş: 6 milyar 932 milyon 477 bin TL.

BAYBURT GRUP & AZERCON OJSC İŞ ORTAKLIĞI: 4 milyar 721 milyon 866 bin TL.

JV OF DİLLİNGHAM CONSTRUCTİON - ÖZALTIN İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI: 4 milyar 357 milyon 481 bin TL.

GÜLERMAK İNŞAAT: 3 milyar 921 milyon 498 bin TL.

YAPI MERKEZİ - NUROL İŞ ORTAKLIĞI: 3 milyar 392 milyon 950 bin TL.