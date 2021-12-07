ASELSAN'dan BAE iddialarına sert yanıt!

Konuyla ilgili olarak ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya ve bası basın yayın kuruluşlarında çıkan haberlerde, ASELSAN'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddia edilmişti. Türkiye'nin en büyük, Dünya'nın ise 48'inci büyük şirketi olan ASELSAN'ın hisselerinin çoğunluğu TSKGV'ye ait.

Edinilen bilgiye göre ASELSAN'ın hisslerinin %74.20'si Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait ve hisselerin geriye kalan %25.80'lik kısmı ise halka arz edilmiş şekilde BIST'te işlem görüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir.