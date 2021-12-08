Yetkili memurlar, maaş sistemine iki faktörlü doğrulamayla girecek

Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine (KBS) giriş şeklini değiştiriyor. 15 Aralık 2021'den itibaren sisteme iki faktörlü koruma ile giriş yapılabilecek. 15 Aralık 2021'den itibaren, yetkili memurlardan giriş yaparken, doğrulamada kullanılacak cep telefonu bilgilerini sisteme girmeleri talep edilecek.

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