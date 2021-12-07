'TEİAŞ'ın özelleştirilmesi halka arz şeklinde olacak'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez tarafından, bakanlığın 2022 bütçesine ilişkin sunum yapıldı.

"TEİAŞ özelleştirmesi halka arz şeklinde olacak"

TEİAŞ'ın özelleştirilmesine ilişkin eleştirilere de cevap veren Bakan Dönmez, "Buradaki özelleştirme bir blok satış değil halka arz şeklinde olacak. Dolayısıyla sermayenin tabana yayılması açısından yönetim ve denetim hakkı tamamen devlette kalacak şekilde bir özelleştirmeden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Meclis Genel Kurulunda, TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.