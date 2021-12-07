ANKA, 100 bin uçuş saatini tamamladı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ANKA'nın 100 bin uçuş saatini tamamladığını belirtti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Aralık 2021 23:14
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ANKA'nın 100 bin uçuş saatini tamamladığını belirtti.
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Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gökyüzümüzün yılmaz bekçisi ANKA, 100.000 uçuş saatini tamamladı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız