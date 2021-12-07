Hilal Kaplan'dan Çağlar Ertuğrul'a: Simit sat, onurlu yaşa!

TRT1'in ses getiren dizilerinden Teşkilat'ta Serdar rolünü canlandıran ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek Ödülleri'ne, ödül konuşmasıyla bu yıl damga vuran isimlerden oldu. Çağlar Ertuğrul'un sahnede Tamer Karadağlı'yı eleştiren jest ve mimikler kullanmasına hem destek hem de eleştiri geldi.

Altın Kelebek Ödülleri'nde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Çağlar Ertuğrul'un ödül konuşmasına, Sabah yazarı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan'dan çok sert bir tepki geldi.

Çağlar Ertuğrul, teşekkür konuşması sırasında, Altın Portakal'da Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan polemiğe atıfta bulunarak bir anda arkasını dönerek "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" ifadelerini kullanmıştı.

Sunucu Cem Davran da 'Burası o yarışma değil' sözleriyle Çağlar Ertuğrul'un Tamer Karadağlı göndermesine destek vermişti.

"SİMİT SAT, ONURLU YAŞA!"

Çağlar Ertuğrul'un bu davranışı üzerine bugün TRT'nin üst yönetiminden sert mesajlar geldi.Sabah Gazetesi yazarı ve aynı zamanda TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan bugün köşesinde "Simit sat, onurlu yaşa!" başlığını taşıyan bölümde Ertuğrul'u hedef aldı.