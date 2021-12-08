Jandarma'nın, memur alımında 2021 KPSS puanını kullanması doğru mu?

Jandarma Genel Komutanlığı 6 Aralık 2021 tarihinde yayımladığı duyuruda 60 memur alacağını duyurdu.

Ancak personel alım ilanında 2021 KPSS sonuçlarının kullanılacağının açıklanması, KPSS-B grubu olarak adlandırılan 2020 sınavına giren adayların tepkine neden oldu.

Öncelike şu hususu belirtmek gerekmektedir. Kamu kurumlarına memur alımı "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu yönetmeliğin 3. maddesi şu şekildedir:

"Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları, kaymakam adayları, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcıları, İletişim uzman yardımcıları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır."

Madde metninde görüleceği üzere, Jandarma Genel Komutanlığı, KPSS yönetmeliği kapsamı dışındadır.

Ancak 2021 KPSS sınav kılavuzunda, 2021 KPSS sonuçlarının KPSS-A ve KPSS Öğretmenlik alımları dışında kullanılmayacağı belirtilmiştir. Kılavuzdaki açıklama şu şekildedir:

"2021-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde ya da merkezi yerleştirme kapsamında olmamakla birlikte ilk defa açıktan personel alımlarında KPSS sonuçlarını kullanma durumunda olan ve kamu personeli istihdam eden (Zabıt Katibi, İnfaz Koruma Memuru, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesindeki alımlar, Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımları ve bazı üst kurullar gibi.) tüm kurumların yapacakları personel alımlarında kullanılamayacaktır. Bu nedenle; A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların, 2021-KPSS'ye girmeleri gerekmemektedir"

Adaylar, kılavuzdaki bu açıklamaya bakarak, sınava girmiş veya girmemiştir. Bu bağlamda, Jandarma Genel Komutanlığının, her ne kadar KPSS yönetmeliği kapsamında olmamasına rağmen 2020 KPSS sınav sonuçları yerine 2021 KPSS sınav sonuçlarını esas alması "belirlilik" ilkesine aykırı bir durumdur.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı da yönetmelik kapsamı dışında olmasına rağmen, zabıt katibi başta olmak üzere tüm memur alım ilanlarında KPSS-B grubu sınav sonuçlarını esas almaktadır.

Bir diğer husus da şudur: İlan metninde "Jandarma Genel Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğine" dayanılarak ilanın yayımlandığı belirtilmesine rağmen mevzuat.gov.tr bu şekilde bir yönetmelik bulunmamaktadır. Tüm kamuyu ilgilendiren bir düzenlemenin Resmi Gazetede yayımlanmamış olması çok önemli başka bir sorundur.

Bu nedenle, Jandarma Genel Komutanlığının adayların beklentilerine ve taleplerine uygun bir şekilde ilan metninde bir düzeltmeye gitmesi uygun olacaktır.