Jandama Astsubay geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu (52) geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Kuzucu'nun spor yaptığı esnada aniden fenalaştığı ve ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Kuzucu, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan cenazenin yapılacak otopsinin ardından memleketine uğurlanacağı öğrenildi.