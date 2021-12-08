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Karabük'te 54 okulda kütüphane oluşturulması hedefleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Karabük'te 10 okulda kütüphane oluşturuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Aralık 2021 05:27
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Karabük'te 54 okulda kütüphane oluşturulması hedefleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Karabük'te 10 okulda kütüphane oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Karabük Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda oluşturulan kütüphanenin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın yanı sıra müdürlük yöneticileri, Okul Müdürü Seda Parçalı, eğitim bölgesi okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Akbaş, el emeği göz nuru ile yapılan kütüphanenin okula hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışın ardından Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lise'mizin öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan kütüphanenin raf ve masaları için teşekkür eden Akbaş, proje kapsamında kütüphanesi bulunmayan okullara kısa süre içerisinde kütüphane kazandırmak adına tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "Karabük'te kütüphanesiz okul kalmayacak. İlimizdeki 54 okulumuza yılsonuna kadar kütüphane yapılmasını hedefliyoruz. Bugün buradaki okulumuz ile birlikte 10 tane okulumuza da proje kapsamında kütüphane oluşturuldu. Bu projeye hayırseverlerimiz de katkıda bulundu. Elbirliği ve güç birliği içerisinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

(RB-OA-Y)

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