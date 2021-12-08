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Filistinli STK'lar ile öğrenci ve çalışanları fişlemişler

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanan 16 Mossad ajanıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Casusluktan 20 yıla kadar hapisleri istenen ajanlar, Almanya'da bulunan Mossad'ın saha sorumlusu Ahmad Zaid'in talimatıyla takip listesi oluşturmuş. Ajanlar, Sebil Vakfı, Minber'i Aksa, Ümmet Vakfı ve Meşale dernekleri ile öğrenci ve çalışanları fişlemiş.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 08 Aralık 2021 07:05
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Filistinli STK'lar ile öğrenci ve çalışanları fişlemişler

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalanıp tutuklanan 16 Mossad ajanı hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçu kapsamında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Almanya'da bulunan Ahmad Zaid isimli Mossad'ın saha sorumlusunun talimatıyla bilgiler toplayan ajanların Türkiye'de faaliyet yürüten Filistinli STK'lar, öğrenci dernekleri ve Filistinli öğrenci ve dernek çalışanlarını fişledikleri iddianamede yer aldı.

Ajanların İsrail'e Sebil Vakfı, Ümmet Vakfı, Meşale Derneği, Filistin Öğrenci Evi, Minber-i Aksa gibi derneklerle çok sayıda isimle ilgili bilgi aktardığı da iddianamede yer verildi.

FİLİSTİNLİ HOCAYA YAKIN TAKİP

İddianamede Mossad'ın Almanya saha ajanlarından Ahmad Zaid'in talimatıyla Filistinli bir din adamının da takip edildiği ve yine Wi-Fi Colector isimli programla veri hırsızlığı yapıldığı da tüm detaylarıyla anlatıldı.

Ajan Abdelrahman Abunawah'ın, 2019'da Ahmad Zaid'e, Ashraf Hasan isimli hocayı tanıyıp tanımadığını sorduğunu, tanımıyorum cevabını aldıktan sonra "Ashraf hocanın Lübnan'da üniversitede hoca olduğu, ayrıca Türkiye'de dersler verdiği, kendisinin Filistinli bir din alimi olduğunu, kendisinin çok önemli olduğunu, gidip tanış her türlü yardımı göster dediğini, maddi ihtiyaçlarını gider, gerekirse ben karşılarım dediğini ve Başakşehir'de verdiği bir adrese gittikten sonra 'Wifi Colector' programını çalıştırmasını ilettiğini çalıştırıp çıkan her şeyi kendisine ilettiğini" söylediğine iddianamede yer verildi.

TEK TEK FİŞLEMİŞLER

Mossad ajanlarının tüm faaliyetlerinin detaylarıyla birlikte anlatıldığı iddianamede, ajanların fişlediği STK, kurum ve kişilerin isimleri de belirtildi. İddianamede ajanların İstanbul'da bulunan Filistin yardım derneklerinden Maarif derneğini takip ettiği ve ajanların hakkında rapor hazırladığı dernekler arasında Sebil Vakfı, Minber'i Aksa, Ümmet Vakfı ve Meşale derneğinin bulunduğu anlatıldı.

Ajanların 2020'nin Temmuz ayında Filistinli Öğrenci Evi ve Al Hikmet derneği hakkında da detaylı rapor hazırladığının belirtildiği iddianamede, Filistinli Öğrenci Evi STK'da çalışan Mahmud Sallum, Baha Amasrı ve Al Hikmet derneğinde çalışan Wasim masruji, Muhammed A. İbrahim, Muhammed Abu Elşeyh, Gazzeli İ.M. Msheinish ile bazı dernek çalışalarına ait çeşitli bilgileri fişlediği de iddianamede anlatıldı.

WI-FI'DEN TAKİP ETMİŞLER

Mossad'ın hedefindeki kişi ve kurumların bilgisayarlarına sızmak için Wi-Fi adreslerinin peşine düştüğünün de belirtildiği iddianamede, ajanlardan Abdelrahman Abunawah'ın, Ahmad Zaid'ten nasıl talimat alıp fişleme yaptığı anlatıldı. Abdelrahman Abunawah iddinamede belirtilen ifadesinde Ahmad zaif hakkında, "'Wifi Collector' isimli programı indirmemi istedi. Scan tuşuna basıp çıkan listeyi bana gönder" ifadelerini kullanıyor.

Şahin Şen

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#FİLİSTİN# stk# öğrenci ve çalışanlar
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