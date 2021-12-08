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CHP'den İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sözlerine rest

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna kazanamama riski olan kişinin aday gösterilmeyeceği açıklamalarına CHP'den tepki geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Aralık 2021 07:20
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CHP'den İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sözlerine rest

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili açıklamasına ilişkin, ''Genel başkanımızın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkındaki görüşleri artık kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir. Genel başkanımızın açıklamaları nettir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP'li Öztrak, toplantı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, milletin sesinin geçen hafta Mersin'den yükseldiğini ifade etti. Öztrak, "Hemen seçim talebi, Türkiye'nin dört bir yanından duyuldu. Bu ses o kadar güçlüydü ki gözü, kalbi mühürlenmişler dışında herkes gördü. Milletimiz Mersin'den mesajını çok net verdi. Biz diyoruz ki; artık geliyor, gelmekte olan. O sandık bugün yarın gelecek ve milletimiz kendi kararıyla, bu zulümden kurtulacak" dedi.

TBMM gazi bir Meclis

Öztrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sıradan bir Meclis olmadığını belirterek, "Bizim Meclisimiz, emperyalizme karşı dünyanın en şerefli savaşını vermiş gazi bir Meclistir. Dünya parlamentoları arasında müstesna bir yere sahiptir. Gazi Meclisimiz, bir yandan Kurtuluş Savaşı'nı yaparken, bir yandan da milletimizin iradesine, hakkına, hukukuna, şan ve şerefine sonuna kadar sahip çıkmıştır. Şahsım yönetimi, iş başına geldiğinden bu yana Meclisi, milletvekillerinin iradesini, her gün biraz daha kuşatmaktadır. Milli iradeyi, Meclis binasına hapsetmeye çalışmaktadır" diye konuştu.

Öztrak, milletten yükselen feryadın hayat pahalılığının ne olduğunu gösterdiğini belirterek, "Ama TÜİK 'enflasyon yüzde 21' diyor. Gerçek enflasyon ile TÜİK'in enflasyonu arasında 2.5, 3 kat fark var. TÜİK'in bu yaptığı, 30 milyon kayıtlı-kayıtsız çalışan emekçimizin, 12 milyon emekli, dul ve yetimin ve bunların tüm aile bireylerinin haklarının, saray tarafından gasbedilmesi demektir" ifadesini kullandı.

Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir

Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirirken, "Ben kendisinden adaylığa talip olduğunu duymadım. Ama bizim bir ilkemiz var; bu diyoruz ki, bu konuda herkes idealist davranmalı. Adaylık düşününler de idealist davranmalı, nefis zamanı değil. Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Genel başkanımızın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkındaki görüşleri artık kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir. Genel başkanımızın açıklamaları nettir" dedi.

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#chp# iyi parti# kılıçdaroğlu
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