Kafeyi belediyeye taşıdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde pes artık dedirten işe alımlar yapıldığı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu, devrettiği işletmesindeki çalışanlarının hepsini tazminat vermemek için belediyede işe başlattı.

CHP'li Mustafa Özuslu, meclis üyesi seçilmeden önce, Kültür Park'ta mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 'İzmir Sanat' isimli bir kafe işletiyordu.Özuslu, meclis üyesi seçilince kafeyi devretmek zorunda kaldı. Kafede çalışan 8 çalışanını ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlattı.

KENDİNE ÖZEL GARSON

Mustafa Özuslu'nun işe başlattığı 8 çalışanından olan Hacer B., Hatice K. ve Pınar B.'nin başkanlık katında Özuslu'ya garsonluk yaptığı, Sevgi Y., Şerife Y., Necati Y., Ayşegül Ş. ve Yaşar Ö.'nün ise belediyenin diğer birimlerinde çalıştıkları öğrenildi.

Özuslu'nun skandal işe alımlarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Hüsnü Boztepe şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Özuslu, şu an hem büyükşehirde başkanvekili, hem belediye meclisinde CHP Grup başkanvekili, hem Karşıyaka Meclis üyesi hem de birçok belediye şirketinde yönetim kurulu üyesi."

ÖNCE İNKAR SONRA KABUL

"Bu çok koltuklu kişi, meclis üyesi seçilmeden önce 2019'a kadar Kültür Park'ta Büyükşehir Belediyesi'nin kiracısı olarak kafe işletiyordu. 2019'da meclis üyesi seçilince kafeyi devretti. Tabi bu devir sonrası kafedeki çalışanlarına kıdem tazminatı ödemek zorundaydı. Bu tazminatları ödememek için de kafesindeki 8 çalışanını büyükşehirde işe soktu. Mecliste gündeme getirdim önce bir kişiyi bile işe almadığını söyledi, sonra işe aldırdığı 8 kişinin isimlerini sayınca kabul etti ama onları kendisinin aldırmadığını söyledi."

Yusuf Özdemir