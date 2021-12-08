Asgari ücret zam rakamı netleşti
Asgari ücret zam rakamı netleşti
MEB şurasında açıklamıştı! Öğretmenlere eğitim odaklı kariyer yolu
MEB şurasında açıklamıştı! Öğretmenlere eğitim odaklı kariyer yolu
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
CHP'den İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sözlerine rest
CHP'den İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sözlerine rest
Yetkili memurlar, maaş sistemine iki faktörlü doğrulamayla girecek
Yetkili memurlar, maaş sistemine iki faktörlü doğrulamayla girecek
ASELSAN'dan BAE iddialarına sert yanıt!
ASELSAN'dan BAE iddialarına sert yanıt!
Volkswagen'den sıfır otomobile büyük zam!
Volkswagen'den sıfır otomobile büyük zam!
Buca Metrosu 529 milyon TL fazlasına ikinci olan firmaya verildi
Buca Metrosu 529 milyon TL fazlasına ikinci olan firmaya verildi
Kasım'da 'yaşlı otomobiller' daha çok sattı
Kasım'da 'yaşlı otomobiller' daha çok sattı
Bakan Dönmez: Az elektrik tüketen düşük fatura ödeyecek
Bakan Dönmez: Az elektrik tüketen düşük fatura ödeyecek
Motosikletli genci darp eden komiser yardımcısı ile bekçiye soruşturma
Motosikletli genci darp eden komiser yardımcısı ile bekçiye soruşturma
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
YÖKAK Başkanı Elmas: Hocaların saltanatı bitti
YÖKAK Başkanı Elmas: Hocaların saltanatı bitti
Dolandırıcıların yeni tuzağı: 'Karekod' uygulaması
Dolandırıcıların yeni tuzağı: 'Karekod' uygulaması
Gıda etiketleri değişiyor! Yeni etiketler nasıl olacak?
Gıda etiketleri değişiyor! Yeni etiketler nasıl olacak?
Gram altın günü 780 TL'den kapattı
Gram altın günü 780 TL'den kapattı
MEB: Engelli öğretmen alımındaki hatayı düzelteceğiz
MEB: Engelli öğretmen alımındaki hatayı düzelteceğiz
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
TİSK Genel Sekreteri: Ümit ederiz ki asgari ücreti bu hafta açıklarız
TİSK Genel Sekreteri: Ümit ederiz ki asgari ücreti bu hafta açıklarız
CHP'li belediye Ak partiye geçti
CHP'li belediye Ak partiye geçti
Motorine büyük zam! 10 lirayı geçti
Motorine büyük zam! 10 lirayı geçti
Tapu memuru uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Tapu memuru uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
ALES/3 sonuçları açıklandı
ALES/3 sonuçları açıklandı
Sinyali Erdoğan vermişti! Stokçuluk yapanın cezası artacak
Sinyali Erdoğan vermişti! Stokçuluk yapanın cezası artacak
Asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez toplandı
Asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez toplandı
'250-300 liraya dolan torba, artık 600-700 liraya dolmuyor'
'250-300 liraya dolan torba, artık 600-700 liraya dolmuyor'
Memura ek zamda konuşulan iki ihtimal
Memura ek zamda konuşulan iki ihtimal
Kabine toplanıyor: Gündem asgari ücret
Kabine toplanıyor: Gündem asgari ücret
Ebe ile kızı mesai arkadaşı oldu
Ebe ile kızı mesai arkadaşı oldu
Kaymakamdan boya sandığı hediyesi: Tepkiler sonrası kaldırıldı
Kaymakamdan boya sandığı hediyesi: Tepkiler sonrası kaldırıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar

Kurdaki artışı ranta çevirme telaşına düşen fırsatçılar yine işbaşında. Sattığı malı daha yüksek bir bedelden yerine koyacağını bahane eden bazı işletmeler, ucuza aldıkları malların bile fiyatlarını yüzde 100'den fazla artırıyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 08 Aralık 2021 07:40
Yazdır
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar

Kurdaki yükselişi bahane eden fırsatçılar piyasayı allak bullak etti. Birçok işletme sattığı malı daha sonra, çok daha yüksek fiyattan alacağı beklentisiyle elindeki ürünlere yüzde 100'e yakın zam yaptı. Makarnadan şekere undan peynire kadar her ürünün fiyatı kur artışı, elektrik-gaz fiyatı, çalışan ücreti gibi kalemlerden kat be kat yükseldi.

İKİ-ÜÇ KAT DAHA FAZLA ZAM

Bir marketçi makarnayı geçen hafta 6 TL'ye sattıklarını, toptancıdan yeni gelen ürünün fiyatının 7 TL olduğunu belirterek, "Markete giriş fiyatı 7 lira oldu. Benim bunu almam için sermayeden 1 lira yatırım yapmam gerekir. Bu nedenle çoğu işletme gelecek aylarda daha yüksek fiyata ürün alıp rafa koyacağını düşünüp şimdiden maliyetlerin iki-üç kat daha fazla zam yapmak zorunda kalıyor" dedi.

SABAH'a konuşan esnaf herkesin maliyeti bir diğerinin üzerine yıkmaya çalıştığını belirterek, "Bugün herkes elindeki ürüne döviz muamelesi yapıyor. Çünkü depodaki ürün raftaki üründen artık daha değerli olarak görülüyor" diye konuştu.

Bu bakış açısı nedeniyle ticarette ciddi aksamalar yaşandığını söyleyen esnaf, çareyi yüksek fiyatta zam yapmakta bulduklarını belirtiyor. Çarşı pazarda fiyatı en çok artan ürünler ise sırasıyla kahve, çay, peynir ve et ürünleri olarak öne çıkıyor. Ayrıca un, yağ ve şekerde de ciddi fiyat artışları var.

RESTORANLARDA ÇİFTE TARİFE

Kurlardaki artış nedeniyle bazı restoranlar da yabancılara farklı bir tarife uygulamaya başladı. Bu duruma yabancı turistler itiraz ederken, yerli vatandaşlar ise olumlu olarak değerlendiriyor. Özellikle turistik bölgelerde bu duruma çok daha sık rastlanıyor.

METİN CAN

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
#fırsatçı# zam oyunu
Karadeniz gazından müjdeli haberi: İlki 2022 yılında yapılacak
Karadeniz gazından müjdeli haberi: İlki 2022 yılında yapılacak
Asgari ücret zam rakamı netleşti
Asgari ücret zam rakamı netleşti
İşçinin fazla mesaisi 'ücrete' dahil olabilir mi?
İşçinin fazla mesaisi 'ücrete' dahil olabilir mi?
Başkonsolos Yardımcısı Wang Hei: Çin modelini başaracaksınız
Başkonsolos Yardımcısı Wang Hei: Çin modelini başaracaksınız
Akaryakıtta pahalılık küresel: Türkiye 168 ülke içinde 32'nci
Akaryakıtta pahalılık küresel: Türkiye 168 ülke içinde 32'nci
Her yıl 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor
Her yıl 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor

Bu Habere Tepkiniz

Jandarma'nın, memur alımında 2021 KPSS puanını kullanması doğru mu?
Jandarma'nın, memur alımında 2021 KPSS puanını kullanması doğru mu?
Jandarma Genel Komutanlığı bu hafta yayımladığı ilanla 2021 KPSS puanlarına göre 60 memur alacağını duyurdu. Bu uygulama doğru mu?
Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi
Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın NTV'de yaptığı açıklamada, dün yaptığı açıklama sonrasında, memurlara yüzde 30-35 ek zam yapılacağı şeklinde başlıklar atıldığını ancak bunun doğru olmadığını belirtti.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?
Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?
Hükümet yetkilileri ve en çok üyeye sahip konfederasyon olan Memur Sen'in, ek bir protokolle, kanun çıkarmaksızın, kamu görevlilerine ilave maaş artışı sağlaması mümkün müdür?
Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?
Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?
Memurların emeklilik yaşı 'e-devlet'te farklı SGK'nın HİTAP bölümünde farklı çıkabilir mi?
Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor
Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor
Görevlerini büyük bölümünü gece icra eden çarşı ve mahalle bekçileri, beraber görev yaptıkları emniyet personeli gibi yıpranma hakkı talep ediyor
Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!
Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!
Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?
Çalışma Bakanlığı kümülatif artışla neyi kast etti?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamada yer alan kümülatif artış ibaresi nasıl anlaşılmalıdır?
'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'
'Ek protokol ile kamu çalışanlarına refah payı verilecek'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacaktır.
'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'
'Ocak'ta ek protokol ile tüm kamu çalışanlarına zam yapılacak'
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocak ayında ek protokol ile tüm kamu çalışanlarının maaşına zam yapılacak.
Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay
Kızının üzerinden banka hissesi alıp satan BDDK bürokratına verilen disiplin cezasına onay
BDDK bürokratı kızının hesabı üzerinden 'banka hissesi' aldı, müdürlükten uzmanlığa atandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görevden alınmayı haklı bulan derece mahkemesi kararını onadı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alan adaylar arasında 75 zabıta memuru alacak
Pompalı tüfek taktılar: 'Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?'
Pompalı tüfek taktılar: 'Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?'
İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir düğünde, damada kırmızı kurdeleyle pompalı tüfek takıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2021
Omicron'da 'olağan dışı' semptom!
Omicron'da 'olağan dışı' semptom!
Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken varyantı tespit eden doktor virüste görülen yeni 'olağan dışı' semptomu açıkladı.