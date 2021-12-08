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Kendisini uyaran doktoru kameraya alıp tahrik etmiş

Sakarya'da annesiyle birlikte gittiği hastanenin acil servisinde maskesiz dolaşan ve görevli doktorun uyarısına rağmen maske takmayıp o anları cep telefonuyla görüntülemeye çalışan Selin İ. Ş.'nin okuduğu üniversitede de maske takmadığı için uyarıldığı ortaya çıktı. Genç kız ve annesi hakkında 'görevli memura hakaret' ve 'maske takmama' suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 08 Aralık 2021 07:45
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Kendisini uyaran doktoru kameraya alıp tahrik etmiş

Hastaneye maskesiz gelip, uyarılara aldırış etmeden o anları kayıt altına alan anne ile kızın tavrı karşısında gösterdiği sabır ile büyük takdir toplayan Acil tıp Uzmanı Dr. Olcay Yeşil SABAH'a konuştu: "Ben bu olayın provoke amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Çünkü ısrarla maske takmayıp, bana 'muayene etmeyecek misin' sorusunu yönelttiler. Tabiki kişinin muayenesi yapıldı. Olayın ardından inanılmaz bir destek geldi. Telefonum hiç susmadı. İyi ki varsınız" dedi.

MASKESİZ GELİP, GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Sakarya'da Yenikent Devlet Hastanesi'ndeki olayda gözünün içine kaçan lensin çıkarılması için acil servise başvuran Y.Ç. ve kızı Selin İ.Ş.'nin maske takmadığını gören görevli doktor Olcay Yeşil maske takılmasını istedi. Ancak doktorun bu istediğine karşı koyan anne ile kızı maske takmamakta direndi.

Tartışma sırasında Selin İ.Ş. cep telefonu ile görüntü çekerken, doktor Olcay Yeşil anne ve kızının maske takmaması üzerine 'beyaz kod' vererek şikayetçi oldu. Genç kızı uyaran doktor Olcay Yeşil "Kimsenin burada sağlığını tehdit edemezsiniz. Maske takmanız gerekiyor" uyarsına Selin İ.Ş., "Biz cumhuriyet savcısıyla görüştük. Takmamıza gerek yok" cevabı verdi.

Hastane polisi tarafından gözaltına alınan anne ile kızı sağlık kontrolünün ardından Yenikent Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadeleri alınan anne ile kızı hakkında "Maske takmamak" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlamasıyla işlem yapıldı. Yapılan işlem sonrasında anne ile kızı serbest kaldı. Dr. Olcay Yeşil de karakola giderek anne ile kızından şikayetçi oldu.

OKULDA DA MASKE TAKMIYORMUŞ

İstanbul'da özel bir üniversitede moda tasarın bölümünde eğitim gören Selin İ.Ş.'nin daha önce de okuduğu üniversitede hocaları ve dekanlık tarafından maske takmadığı gerekçesiyle uyarıldığı, derse ve dekanlık odasına kabul edilmediği öğrenildi. Genç kızın üniversite dekanı A.F.'nin yanına soru sormak için gittiğinde dekan tarafından maskesini takması gerektiği söylendi. Ancak Selin İ.Ş. uyarılara aldırış etmedi. Yüz yüze derslere alınmayan genç kızın "Bana 'maske tak' diyenlerden özür bekliyorum" demesi ise şaşırttı.

O DOKTOR SABAH'A KONUŞTU! "DESTEK OLAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan, uzmanlık eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi'nde tamamlayan Acil Tıp Uzmanı Dr. Olcay Yeşil'in ilk görev yeri Kars.

35 yaşında ve 2 çocuk babası olan, 3 aydır da Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde görev yaptığını söyleyen Dr. Yeşil, SABAH'a şunları söyledi: "Dünyayı sarsan Kovid'e karşı biz sağlık çalışanları büyük bir gayretle savaşırken, bu olaylarla da karşılaşıyoruz. Bu anne-kız acile gelene kadar hastanemizde güvenlikte, hastaneye girişte en az 4 kez uyarılmışlar.

En son acil serviste sarı alan içerisinde de ben uyardım. Ama ısrarla maske takmadılar. Ne amaçla geldiklerini bilmiyorum ama ben bu olayın provoke amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Çünkü ısrarla maske uyarısı yaptığım halde bana 'bizi muayene etmeyecek misiniz' sorusunu yönelttiler. Ben maske uyarısı yaparak, hem sağlık çalışanlarımızı, hem kendimi, hem de onların korunması için uyarıda bulundum.

Ama maalesef ısrarla takmadılar. Muayene edildi. Gözünde bir lens bulgusuna rastlanmadı. Poliklinik muayenesi önerilerek, hasta acilden gönderildi" dedi. Olayın ardından inanılmaz destek geldiğini belirten Dr. Yeşil "Telefonlarım hiç susmadı. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

GÜL KİREKLO

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#kendisini uyaran doktor# kamera# tahrik
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