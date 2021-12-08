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Karadeniz gazından müjdeli haberi: İlki 2022 yılında yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa'nın en ucuz doğalgaz ve elektriğini Türkiye'nin kullandığını söyledi. Dönmez, vatandaşa 150 milyar liralık enerji desteği verildiğinin altını çizdi. Dönmez, Karadeniz gazında ilk kaynağın ise 2022 yılında yapılacağını açıkladı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 08 Aralık 2021 08:15
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Karadeniz gazından müjdeli haberi: İlki 2022 yılında yapılacak

TBMM Genel Kurulu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesini ele alarak kabul etti. Bakan Dönmez milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlarken şunları söyledi:

YENİLENEBİLİR ENERJİ: Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12, Avrupa'da ise 5. sıraya yükselmiştir. Bugün yenilenebilir kurulu gücümüzün yüzde 53'lük kısmını oluşturmaktadır. 2021 yılı ilk on ayında üretilen 275,7 milyar kilovatsaat elektriğin yaklaşık yüzde 52'si yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleşmiştir. Yerli ve yenilenebilir enerjinin payındaki bu ciddi artışlar sayesinde hem arz güvenliği güvence altına alınmış hem de cari açığa olumlu katkı sağlanmıştır. Yüzde 1'lik kısım 250 milyon dolar anlamına geliyor.

YERLİ OTO İÇİN ŞARJ İSTASYONLARI: Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un üretim bandından inmeden şarj altyapısının hazır olmasını planlıyoruz.

KARADENİZ GAZINDA İLK KAYNAK 2022'DE: Gaz sahamızda mühendislik çalışmaları tamamlanmış olup, 2022 yılının baharında Karadeniz'in tabanına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız. Ayrıca, 2022 yılı içinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonlarını bitirmeyi planlıyoruz.

10 KUYU İLE ÜRETİME BAŞLANACAK: 2023 yılı içerisinde tamamlanması beklenen ilk fazda 10 kuyu açılarak günlük 10 milyon metreküp doğal gaz taşınacak olup, ikinci fazda yapılacak çalışmalarla yaklaşık 40 üretim kuyusuna ulaşılarak günlük 40 milyon metreküp doğal gazın iletim sistemimize aktarılması sağlanacaktır.

YENİ ARAMA GEMİSİ: En son teknolojiyle donatılmış yedinci nesil ve ilk defa bizim kullanacağımız dördüncü sondaj gemimizi filomuza katıyoruz. Bu yeni geminin önümüzdeki yılın ortalarından itibaren sondaj faaliyetine başlamasını planlıyoruz.

VATANDAŞA 150 MİLYAR LİRALIK DESTEK: Enerji fiyatlarına yönelik sağlanan devlet desteğiyle vatandaşlarımızın cebinden yaklaşık 150 milyar lira çıkması önlenmiştir. Ayrıca, elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek daha vermiş olacağız.

ELEKTRİKTE TÜKETİM DESTEĞİ: Bununla birlikte, dar gelirli vatandaşlarımıza aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği devletimiz tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda bu yıl 2,4 milyon haneye elektrik tüketim desteği sağlanmış olup, uygulamanın başladığı 01 Mart 2019 tarihinden itibaren yaklaşık 6 milyar TL'lik kaynak tahsis edilmiştir.

1,6 MİLYON TON KÖMÜR DESTEĞİ: 2021 yılında ısınma desteği olarak 1 milyon 622 bin ton kömür dar gelirli 1 milyon 808 bin 219 aileye ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Son yirmi yılda dar gelirli vatandaşlarımıza bedelsiz olarak ulaştırılan kömürün mali karşılığı bugünün fiyatlarıyla 29,4 milyar TL'dir.

AKARYAKITTA EN DÜŞÜK VERGİ: Akaryakıt fiyatlarına bakacak olursak, ülkemiz AB ülkeleri içinde ÖTV'nin sıfırlanmasından önce dahi akaryakıttan en az vergi alan yedinci ülke konumundayken EŞEL mobil uygulamasıyla sıfırlanan ÖTV ile akaryakıtta KDV hariç vergi almayan tek ülke haline gelmiş oldu.

EN UCUZ GAZDA EN UCUZ BİZDE: Alınan bu önemler sayesinde Avrupa'da vatandaşlarına konutlarda en ucuz doğal gaz sunan ülkenin Türkiye olduğunu, elektrikte ise en ucuz ikinci ülke konumunda olduğumuzu görmekteyiz.

HEDEF 100 BİN TON ALTIN: 2020 yılında 42 ton rekor altın üretimi yapılarak ekonomimize 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağlanmıştır. Asıl hedefimiz yıllık 100 ton altın üretim seviyesine ulaşarak, önemli bir cari açık kalemi olan altında yerli üretimin söz sahibi olmasıdır.

YENİ MADENLER: Üç ürün üretme hedefimiz kapsamında lityum karbonat, ferrobor, bor karbür ve nadir toprak elementleri başta olmak üzere birçok ürün yakın bir zamanda ülkemizde üretilmeye başlanacak veya üretim miktarı artırılacaktır.

ZÜBEYDE YALÇIN

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#karadeniz gazı# müjdeli haber
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