Başak Cengiz'in ismi yeğeninde hayat buldu! Mahkeme o talebi kabul etti

İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında samuray kılıcıyla vahşice katledilen Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz, kardeşinin hatırasını yaşatmak için mahkemeye başvurmuştu. Ağabey Cengiz mahkemeden, 5 yaşındaki kızı Hiranur'un adının yanına kız kardeşi Başak'ın adının eklenmesini talep etmişti.

Fatih Cengiz ve eşi Selfinaz Cengiz adına isim düzeltme davası açan avukatlar Mustafa Tırtır ve Havva Hatice Güven'in dilekçelerinde, vahşice katledilen Cengiz'in yaşadığı trajik olayın tüm aile fertlerini derinden etkilediği belirtilmiş, Başak adının minik Hiranur'a verilmesi nedeniyle tüm aile için bir nebze olsun manevi huzur sağlanacağı ifade edilmişti.

"HİRANUR DA HALASININ ADINI İSTİYOR"

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada Başak Cengiz'in ablası Zennure Türk, tanık olarak dinlendi. Abla Zennure Türk, "Bir süre önce öldürülen Başak Cengiz öz kardeşimdir. Acımız büyüktür. Davacı erkek kardeşim ve yengem, küçük çocukları olan yeğenime vefat eden kardeşimin ismini vermek ve bu suretle anısını yaşatmak istiyorlar. Yeğenimle de konuştum. Kendisi ismine, halasının isminin eklenmesi ihtimali sebebiyle çok mutlu oldu. Onlar için vefat eden Başak'ın anısının yaşatılması önemlidir" dedi.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ UYGUN GÖRDÜ

Nüfus müdürlüğü temsilcisi ise "Takdir mahkemenindir. İsmin tashihine mani hal mevcut değildir" ifadesini kullandı. Davayı karara bağlayan hakim, "Hiranur Cengiz"in adının "Hiranur Başak Cengiz" olarak düzeltilmesine karar verdi.

MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTEYE DE ADI VERİLDİ

İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına Ankara'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, 9 Kasım'da mesaisinin ardından sokakta yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğramıştı. Olayın ardından tutuklanan katil zanlısı Boz'un evinde, 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet bulunmuştu. Boz sorgusunda, "Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Öleni tanımıyorum. Kılıç çantamın içindeydi, arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp 4 kere sapladım" demişti.

Başak Cengiz'in adı, 23 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 2018 yılında mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verilmişti. Ankara, Yenimahalle'de 24 Kasım 2021 günü açılışı yapılan kültür merkezine de "T.C Yenimahalle Belediyesi Başak Cengiz Kültür Merkezi" adı verilmişti.

FATİH ULAŞ