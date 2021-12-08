CNN International'dan CNN Türk'e inceleme

CHP'nin Washington Temsilcisi Yurter Özcan, daha önce CNN Türk'ü taraflı yayınlar yaptığı gerekçesiyle CNN'in merkezine şikayet etmişti.

Özcan'ın verdiği bilgilere göre şirketin merkezi ABD'den bu hafta bir heyet gelecek ve kanalın yayın politikasını inceleyecek.

CNN Türk'ün 'yanlı haberler' yaptığı gerekçesiyle inceleneceği aktarılırken heyetin, kanalın yayınlarını, kime ne kadar ekranda süre verdiklerine bakarak, muhalefet hakkındaki yayınlanan görüntüleri inceleyecekleri belirtildi.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, "CNN Türk'te tatlı bir telaş mı var yoksa? ABD'den bu hafta gelecek CNN heyetine ne kadar tarafsız bir kuruluş olduğunuzu ispat etmek için hazırladığınız alt yazılı videolar bitti mi?" dedi.

2019 yılının mart ayında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin 'yanlı yayıncılık' şikayeti ile CNN heyeti Türkiye'ye gelmiş, kanalın yönetim kurulunda değişiklikler yaşanmıştı.