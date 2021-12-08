2022'de kaç gün resmi tatil var?
2022 resmi tatil günleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2022 yılına sayılı günler kalmasıyla birlikte vatandaşlar geriye kalan resmi tatil günlerini ve sürelerini öğrenmek istiyor. Peki, Resmi tatiller ne zaman, kaç gün?
2022 Resmi tatil günleri takvimi...
Çalışan vatandaşlar için dinlenme imkanı sağlayan resmi tatiller 2022 merak ediliyor. 2022 yılı resmi ve dini tatillerini sizler için araştırdık. İşte 2022 resmi tatil günleri...
2022 RESMİ TATİLLER
Türkiye'de 16 resmi tatil günü var. Hangileri olduğunu merak ediyor musunuz? Tarihleri aşağıda bulabilirsiniz.
2022 Resmi Tatiller Takvimi
Yılbaşı Cumartesi, 1 Ocak 2022
Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Cumartesi, 23 Nisan 2022
Emek ve dayanışma günü Pazar, 1 Mayıs 2022
Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Pazar, 1 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 1.ci günü Pazartesi, 2 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 2.ci günü Salı, 3 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 3.ci günü Çarşamba, 4 Mayıs 2022
Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Perşembe, 19 Mayıs 2022
Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Cuma, 8 Temmuz 2022
Kurban bayramı 1.ci günü Cumartesi, 9 Temmuz 2022
Kurban bayramı 2.ci günü Pazar, 10 Temmuz 2022
Kurban bayramı 3.ci günü Pazartesi, 11 Temmuz 2022
Kurban bayramı 4.ci günü Salı, 12 Temmuz 2022
Demokrasi bayramı Cuma, 15 Temmuz 2022
Zafer bayramı Salı, 30 ağustos 2022
Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cuma, 28 Ekim 2022
Cumhuriyet bayramı Cumartesi, 29 Ekim 2022
Yılbaşı gecesi: Cumartesi, 31 Aralık 2022Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız