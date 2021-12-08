Prof.Kara: TURKOVAC, Sinovac'tan daha iyi koruyor

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, acil kullanım aşamasındaki TURKOVAC hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yerli aşının ön verilerinin çok başarılı olduğunu belirten Prof. Kara, şöyle devam etti:

İlk olarak hastalıktan korumada aşılı kişilerin virüsle karşılaştıktan sonra pozitifleşmeleri araştırıldı ve TURKOVAC oldukça etkili çıktı. İkinci olarak da koruyucu antikor düzeyleri araştırıldı. Bunda da virüsü direkt olarak öldüren antikor düzeyleri incelendi ve aşının oldukça başarılı sonuçlar verdiği kanıtlandı. Diğer inaktif aşıyla karşılaştırmasında ise bir miktar daha iyi olduğu belirlendi.