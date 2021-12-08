Kabine toplanıyor... Gündem asgari ücret ve memura refah payı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarında yapılacak yeni artışa kadar çalışanları ilgilendiren önemli başlıklar masada olacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Aralık 2021 09:18
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.
Asgari ücrette işçi ve işveren kesimi arasındaki görüşmeler sürüyor. Son durumun toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlara zam ve enflasyon farkına ek olarak sosyal refah payı verileceğini açıkladı. Konunun toplantıda ele alınabileceği belirtiliyor.
Beştepe'deki toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin salgınla mücadelesine ilişkin son verileri kabine ile paylaşacak.
Dış politika, savunma, güvenlik ve terörle mücadele başlıkları da ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacakMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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