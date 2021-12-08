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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6'sı FETÖ'cü 9 kişi yakalandı

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Aralık 2021 09:49
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6'sı FETÖ'cü 9 kişi yakalandı

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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