Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6'sı FETÖ'cü 9 kişi yakalandı
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Aralık 2021 09:49
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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