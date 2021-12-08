Instagram, kullanıcılarına 'Ara verin' diyecek

Sosyal medya devi Instagram gençleri ve çocukları korumak adına hizmet politikalarında değişikliğe gideceğini açıkladı. Alınan yeni kararlara göre kullanıcıların benzer sayfalarda uzun süre vakit harcaması engellenmeye çalışılacak. Instagram'da hiç ara vermeden çok vakit harcayanlardan da 'ara vermeleri' istenecek.

Bir süredir gençlerin ve çocukların zihinsel sağlığına zarar verdiği için suçlanan sosyal medya platformu Instagram bu imajını düzeltmek adına hizmet politikalarında değişikliğe gidiyor. Instagram bundan böyle belli bir konuya dair sayfalarda fazla vakit geçiren kullanıcıların diğer konulara yönelmelerini sağlamak için ekrana pop-up mesajlar yollayacak.

Aynı zamanda platformda aralıksız 10, 20 ya da 30 dakika geçiren kullanıcılardan da mesajla biraz ara vermeleri istenecek ve kullanıcılara sosyal medyaya alternatif olarak yürüyüşe çıkmak, nefes egzersizleri yapmak gibi aktivitelere yönelebilecekleri söylenecek. Instagram yetkilisi Vaishnavi J bir röportajında şu ifadeleri kullandı: "Platformda çok vakit geçirdiğinizde- örneğin 20 dakika oldukça uzun bir süre- kullanıcının telefonu elinden bırakması için küçük bir hatırlatma yapılması çok değerli. Size Instagram'da o kadar da çok zaman harcamıyormuşsunuz gibi gelebilir çünkü o 20 dakikada 5-6 farklı şey yapıyor oluyorsunuz." Instagram bu özelliği geçen ay test etmeye başlamış ama istatistik açıklamamıştı.