Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli Astsubay ve Muvazzaf alacak. Toplamda alınacak sayı 1840 kişi olacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2021
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:
MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIM İLANI
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 08-23 Aralık 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temin ile ilgili detaylar; www.jandarma.gov.tr,www.sg.gov.tr,www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan "2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2022 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiştir.
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