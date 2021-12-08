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Şekerleme üreticileri Nişasta bulamıyor

Ambalaj ürünlerine gelen zamlar ve tedarik sorunu nişastayı da vurdu. Şekerleme üreticileri nişasta bulmakta zorlanırken, karaborsadan günlük, haftalık alımlar yaptıklarını kaydetti

Kaynak : Dünya
Eklenme : 08 Aralık 2021 10:26
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Şekerleme üreticileri Nişasta bulamıyor

Şeker başta olmak üzere piyasadaki kahve, kakao, kuruyemiş, yağ ve ambalaj fiyatlarındaki yükseliş ve tedarik sıkıntısına nişasta da eklendi. "Nişasta karaborsaya düştü" diyerek yaşadıkları sorunu dile getiren firma yetkilileri, üretime devam edebilmek için piyasanın istediği fiyattan peşin olarak satın almak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Gıda ve ambalaj ürünlerine gelen art arda gelen zamlar ve yaşanan tedarik sorunu lokum ve şekerleme üreticisi firmalarını zorluyor.

Bir yıl içinde nişastanın kilosunun 2,5 liradan 11 liraya kadar yükseldiğine dikkat çeken Lokum Atölyesi Genel Müdürü Yunus Emre Koca, yeni zam beklentisi nedeniyle piyasada nişasta bulunmadığını ancak karaborsadan günlük, haftalık alımlar yaptıklarını kaydetti.

Bir yıl içinde 25 kiloluk nişasta torbasının 65 liradan 275 liraya yükseldiğini söyleyen Koca, şöyle devam etti: "Elinde ürün olanlar fiyatlar yükselecek diye piyasaya vermiyor. Kutu, koli ve diğer ambalaj ürünlerinde 30 yıldır çalıştığımız tedarikçiden bile ürün alamıyoruz. Şekere gelen yüzde 25 zamla birlikte nişasta da yüzde 150 zamlandı. Kahvenin fiyatı 2,5 kat arttı. Fiyatlar nereye kadar artar, öngöremiyoruz. Hem ürün tedarik etmekte hem de fiyat belirlemekte zorlanıyoruz. Bulduğumuz fiyattan ve miktarda kadar alarak üretimi sürdürmeye çalışıyoruz. Yurt içinde alım gücü düşüyor. Zamları fiyatlara yansıtamıyoruz. Ancak yılbaşına kadar bekleyebiliriz. İstanbul, Bursa ve Antalya'daki mağazalarımızdaki yabancı turist bir miktar satışları destekliyor. Yurt dışından gelen siparişlerle üretim ve istihdamı korumaya çalışıyoruz. Piyasadan ürün tedarik edebildiğimiz sürece üretime ve ihracata devam edeceğiz. Aksi durumda ihracatta da zorlanırız."

Fiyatlar sürekli revize ediliyor

Kütahya'da kahve, kuruyemiş, bakliyat, gıda üretimi ve ticareti yapan Kübaş'ın Pazarlama ve Satış Müdürü Mehmet Mete'de, mazot, gübre, tohum ve ekim-dikim maliyetlerindeki artışın gıda piyasasındaki ticareti de olumsuz etkilediğini, vadeli satışlar yerine peşin satışların zorunlu hale gelmeye başladığını söyledi.

Mete, gıda sektöründe yaşanan gelişmeleri şu sözlerle dile getirdi, "Dolar nerede duracak bilmiyoruz. Fiyatları sürekli revize etmek zorunda kalıyoruz. Fiyat artışlarıyla birlikte iç tüketim azalsa da üretimi durdurmamız söz konusu değil. Ancak üretimini durduran firmalar olduğu yönünde bilgiler alıyoruz. Bu durum, finans gücü yüksek olan firmalar ayakta kalak, zayıflar elenecek demektir."

Stoklu çalışmaya geçildi

Zam beklentisi nedeniyle tedirgin olanların bir süre piyasaya ürün vermediklerini ve geçici bir tedarik sıkıntı yaşandığını dile getiren Aşpa Gıda Genel Müdürü Süleyman Aşgın da, süreci öngörerek stoklu çalışmaya geçtiklerini söyledi.

Aşgın, kurdaki artışla birlikte kuruyemiş, krema yağı, kakao ve ambalaj fiyatlarında çok hızlı bir yükselişle karşı karşıya kaldıklarını belirterek şöyle konuştu: " Kuruyemişin kilogram fiyatı 55 liradan 72 liraya yükseldi. Krema yağı 19 liradan 27,5 liraya kadar çıktı. Kakao da ise fiyat 2.90 Euro'dan 3.20 Euro'ya yükseldi. Son 3 ayda Antep fıstığı ve fındık fiyatlarına yüzde 30-40 zam geldi. Bu artışları fiyatlarımıza sadece yüzde 30-35 oranında yansıtabildik. Bizim açımızdan önemli bir beklenti de asgari ücret. Ne kadar artacağı fiyatlarımızı etkileyecek. Piyasada arz-talep dengesi oturunca fiyat ve tedarikteki sıkıntıların sona ereceğini düşünüyoruz."

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

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#nişasta# karaborsada
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