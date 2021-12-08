FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen A.G, İ.G, M.Y, E.S, A.Ç. ve Z.Ş.O'nun himmet adı altında örgüte para bağışladıklarını, örgüt ve örgüt elebaşını övücü paylaşımlarda bulduklarını ve Bank Asya'ya para yatırdıklarını belirledi.

Ayrıca bazı zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve bir şüphelinin bağ evinin, 2015 aralık ayında terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar sürecinde eylem ve faaliyetlerin deşifre olmaması için kullanıldığı öğrenildi.

Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 6 zanlı, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.