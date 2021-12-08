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Sağlık harcamaları 2020'de 250 milyar lirayı buldu

Kişi başına sağlık harcaması 2019'da 2 bin 434 lira iken, 2020'de yüzde 23,1 artışla 2 bin 997 liraya yükseldi- Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı geçen yıl yüzde 5 olarak hesaplandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Aralık 2021 10:38
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Sağlık harcamaları 2020'de 250 milyar lirayı buldu

Türkiye'de sağlık harcamaları, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 24,3 artarak 249 milyar 932 milyon liraya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, toplam sağlık harcaması 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 24,3 artarak 201 milyar 31 milyon liradan 249 milyar 932 milyon liraya yükseldi.

Genel devlet sağlık harcaması yüzde 26,3 artışla 198 milyar 62 milyon liraya ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 17,3'lük artışla 51 milyar 869 milyon lira olarak tahmin edildi.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı geçen yıl yüzde 79,2, özel sektör sağlık harcamasının oranı ise yüzde 20,8 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 51, merkezi devlet yüzde 27,6, hane halkları yüzde 16, sigorta şirketleri yüzde 2,6, hane halklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,1, mahalli idareler yüzde 0,7'lik paya sahip oldu.

- 16,9 milyar lira yatırım yapıldı

Cari sağlık harcaması 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 23,8 artarak 233 milyar 62 milyon liraya yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 31,9 artışla 16 milyar 870 milyon liraya ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra geçen yıl da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içinde en büyük payı 2020'de yüzde 49,4 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri, yüzde 25,2 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 10,3 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması 2019'da 2 bin 434 lira iken, 2020'de yüzde 23,1 artarak 2 bin 997 liraya yükseldi.

Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2019'da yüzde 4,7 iken, 2020'de yüzde 5 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise 2019'da yüzde 4,4 iken, 2020'de yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

Hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 19,3 artarak 40 milyar 105 milyon liraya ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2020'de yüzde 16 oldu.

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