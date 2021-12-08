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MÜSİAD Başkanı: Mevcut kur seviyesi çok yüksek

İthalatı özendirmeyen, ihracatı destekleyen kur seviyesinin önemli olduğuna dikkat çeken MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ancak piyasanın son dönemde çok fazla dolarize olduğunu, mevcut kur seviyelerinin çok yüksek kaldığını vurguladı. Asmalı, "Kurlardan etkilenmiyorum diyen sanayici doğru söylemiyordur" dedi. Kasımda 8 milyar dolarlık dış borç ödendiğini kaydeden Asmalı, aralıkta da yaklaşık 5 milyar dolarlık bir dış borç ödemesi olacağını, ocak ayı itibariyle kurun ateşinin düşmesini beklediklerini dile getirdi

Kaynak : Dünya
Eklenme : 08 Aralık 2021 10:40
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MÜSİAD Başkanı: Mevcut kur seviyesi çok yüksek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, kurun ithalatı özendirmeyen ihracatı destekleyen seviyede olmasını önemli bulduklarını belirtirken, şu an ki kur seviyelerinin çok yüksek olduğun, hiçbir sanayicinin bundan memnun olmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

DÜNYA gazetesini ziyaret eden MÜSİAD Başkanı Asmalı "Bir iş adamının 2-3 ay sonra dövizin ne olacağını ne kadar artacağını biliyor olması lazım. Kur grafiği yüksek tansiyon grafiği gibi olmamalı. İnsanları en çok rahatsız eden bu. Fiyatlayamama sorunu oluşuyor, maliyetler öngörülemiyor. Bu sefer ticarette sıkışma oluyor" ifadelerini kullandı. Asmalı, ayrıca kurda yaşanan artışların çok dile getirilmeyen bir nedenini de kamu ve özel sektörün en yüksek borç ödemesini kasım ayında gerçekleşmesi olarak gösterdi. Kasımda 8 milyar dolarlık dış borç ödendiğini kaydeden Asmalı, aralıkta da yaklaşık 5 milyar dolarlık bir dış borç ödemesi olacağını, ocak ayı itibariyle kurun ateşinin düşmesini beklediklerini dile getirdi. Türkiye'nin bu yılki büyüme performansının gayet iyi olduğunu, kötü giden bir şey görmediklerini söyleyen Asmalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz ile ilgili son günlerde yaptığı neredeyse her açıklama sonrasında kurda yaşanan hareketliliğin normal olmadığını belirtti. Asmalı, "Bunda 2023 seçimlerinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Siyasi hesaplardan bağımsız olduğunu düşünemeyiz" dedi.

"Müthiş bir fırsatın arifesindeyiz"
Türkiye'nin Avrupa'ya üretim ve lojistik anlamında büyük avantajı olduğunu kaydeden Asmalı, omicron varyantı nedeniyle yeniden kapanmaların yaşandığını, şu an Avrupa'nın talebi yavaşlasa da tüketimi hızlandığında yine önce Türkiye'den isteyeceklerini belirterek, "Müthiş bir fırsatın arifesindeyiz. Süreci iyi yönetirsek 2022'de bambaşka bir tablo çıkabilir" diye konuştu.

"Asgari ücret 4 bin TL olmalı"
Asgari ücret görüşmelerine de değinen Asmalı, MÜSİAD olarak asgari ücret tekliflerinin 4 bin TL olduğunu belirterek, "Eğer asgari ücret 4 bin TL olursa, o zaman zam oranı yüzde 41,55 oluyor. Biz diyoruz ki, bu zam oranının enflasyon oranı kadar olan kısmının ek maliyetini işverenler olarak biz ödeyelim. Kalan kısmını kamu yüklensin" diye konuştu. Konuşmasında kurumlar vergisine de değinen Asmalı, 2021 için yüzde 25 olarak belirlenen kurumlar vergisinin çok yüksek olduğunu, 2022 yılında yüzde 23'e düşecek olsa da bu oranın yine de çok yüksek olduğunu, idealinin yüzde 19 olması gerektiğini ifade etti. Asmalı, yüksek oranlı kurumlar vergisinin kayıt dışılığı artıracağını, bu nedenle bir indirime ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

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#Mahmut Asmalı
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