Kim Milyoner Olmak İster'le ilgili şaşırtan gerçek

Atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının soruları, büyük bir özenle hazırlanıyor.

Bu soruları üreten ekibin kim olduğu ise yıllardır sır gibi saklanıyor. Soru ekibinin içinde yer alan kişilerin birbirlerini tanımaması için kod sistemi kullanılıyor.

Kod sistemiyle soru hazırlayan editörler, birbirlerinin isimlerini ve yüzlerini görmeden, soruları yayına hazır hale getiriyorlar.

Yarışmanın soruları, adeta bir kozmik oda ciddiyetiyle korunuyor.

Kaynak: Haber Global