Kim Milyoner Olmak İster'le ilgili şaşırtan gerçek
Atv'nin uzun soluklu yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Türk televizyonlarının ilgiyle takip edilen yapımları arasında yerini koruyor. Yarışma sorularının hazırlık süreciyle ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı.
Eklenme : 08 Aralık 2021 10:44
Atv'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının soruları, büyük bir özenle hazırlanıyor.
Bu soruları üreten ekibin kim olduğu ise yıllardır sır gibi saklanıyor. Soru ekibinin içinde yer alan kişilerin birbirlerini tanımaması için kod sistemi kullanılıyor.
Kod sistemiyle soru hazırlayan editörler, birbirlerinin isimlerini ve yüzlerini görmeden, soruları yayına hazır hale getiriyorlar.
Yarışmanın soruları, adeta bir kozmik oda ciddiyetiyle korunuyor.
Kaynak: Haber GlobalMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız