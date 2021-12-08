AFAD, görevde yükselme başarı listeleri açıklandı

AFAD Başkanlığından görevde yükselmeye dair yapılan açıklama şu şekildedir:

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görev yapan personele yönelik olarak gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı ve Sözlü Sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenen Başarı Listeleri aşağıda ekler halinde açıklanmıştır.

Başarı Listelerinde yer alan asil adaylar tercihlerini; 8-14 Aralık 2021 tarihleri arasında Başkanlığımız kurumsal ağına bağlı bilgisayarları kullanmak suretiyle sinav.afad.gov.tr web adresi üzerinden gerekli adımları izleyerek yapacaklardır. Tercih işlemleri 8 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak olup, 14 Aralık 2021 Salı günü saat 17.00'de sona erecektir.

Asil adaylar sınavına girdikleri unvanlı kadro için en fazla 15 (on beş) tercihte bulunabilecek olup, belirtilen tarihler arasında tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

İLANEN DUYURULUR.

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