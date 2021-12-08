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Ek protokol zammı cebe girmeden gelir vergisine mi girecek?

Yıl başında yapılması beklenen ek protokol zammı memurları sevindirirken, gelir vergisi matrahlarının yeniden değerleme oranı miktarında yükseltilmemesi durumunda gelecek zammın daha yılın ilk aylarından itibaren vergi dilimine girip girmeyeceği kamu görevlileri arasında merak konusu oldu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 08 Aralık 2021 10:52
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Ek protokol zammı cebe girmeden gelir vergisine mi girecek?

Memur-Sen heyetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirdiği görüşmelerde gündeme getirdiği gelir vergisi matrahları ve önceki hafta açıklanan yeniden değerleme oranıyla ilgili sessizlik kafalarda soru işareti bırakmaya devam ediyor. Vergi dilimleri matrahlarının yeniden değerleme oranı kadar artırılmaması durumunda yılbaşından sonra verilecek enflasyon farkı zammı, toplu sözleşme zammı ve ek protokol zammının bir kısmı doğrudan gelir vergisine takılacağı ön görülüyor.

Bütçe görüşmeleri tamamlanmadan vergi dilimi matrahlarının yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul "Memur-Sen heyeti olarak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'le yaptığımız görüşme neticesinde önemli kararlar alındı. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine ve 3600 başta olmak üzere ek göstergelere ilişkin komisyonlar kurulmasının yanı sıra olağanüstü artış gösteren fiyatlardaki yükselişin maaşlar üzerindeki olumsuz etkisinin telafisi için toplu sözleşmeye ek protokol ile zam yapılması yönünde karar alındı. Kamu görevlilerimiz başta olmak üzere toplumun tamamını direkt veya dolaylı olarak etkileyecek olan taleplerimizin olumlu karşılık bulması bizler için çok önemli ancak biz kamu görevlileri olarak bir cebimize girenin diğer cebimizden çıkmasını istemiyoruz. Ortada ciddi boyutta ekonomik sıkıntı var, bununla birlikte bu durumu telafi etmek isteyen iyi bir niyet de var, bunun toplumdaki yansımasını da olumlu görüyoruz. Ancak alım gücü düşmesine karşın yalnızca sayısal olarak artan maaşların vergi yükü altında ezilmesini istemiyoruz. Yapılacak zamların vatandaşın derdine derman olabilmesi için gelir vergisi matrahlarının yeniden değerleme oranı kadar yükseltilmesinin de ortaya koyulan iyi niyetli yaklaşım tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

"Maaşlara uygulanan gelir vergisinde %15'lik dilimin matrahı 2002 yılından bu yana yeniden değerleme oranı kadar artırılmış olsaydı bugün 24.000TL yerine 59.500TL olacaktı" diyen Tonbul, "Enflasyonun hane bütçelerindeki yıkıcı etkisini hafifletmek isteyen tavrın, vergi yükü altında ezilen maaşlardaki etkisini de hafifletmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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#ek protokol zammı# gelir vergisi
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