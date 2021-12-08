Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

Bebeğini darp eden babaya istenen hapis cezası belli oldu
Bebeğini darp eden babaya istenen hapis cezası belli oldu
Ankaray iki gün hizmet veremeyecek
Ankaray iki gün hizmet veremeyecek
10 gündür korona tedavisi gören aile hekimi hayatını kaybetti
10 gündür korona tedavisi gören aile hekimi hayatını kaybetti
'Borcu yoktur' yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor
'Borcu yoktur' yazısı e-Devlet Kapısı'ndan doğrudan alınabiliyor
Ek protokol zammı cebe girmeden gelir vergisine mi girecek?
Ek protokol zammı cebe girmeden gelir vergisine mi girecek?
Tuvalet kağıdı ve kağıt havluya yüzde 40 zam
Tuvalet kağıdı ve kağıt havluya yüzde 40 zam
İş elbisesiyle binen yolcuya tepki göstermişti... 'Şoför kartı' iptal edildi
İş elbisesiyle binen yolcuya tepki göstermişti... 'Şoför kartı' iptal edildi
Antalya'daki vahşette katil aşçı psikolojik tedavi görüyormuş
Antalya'daki vahşette katil aşçı psikolojik tedavi görüyormuş
Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak
Sigortalanan ürünlerin piyasa fiyatı arttı, poliçeler güncellenecek
Sigortalanan ürünlerin piyasa fiyatı arttı, poliçeler güncellenecek
Kabine toplanıyor... Gündem asgari ücret ve memura refah payı
Kabine toplanıyor... Gündem asgari ücret ve memura refah payı
5 üniversite 232 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 232 personel almak için ilana çıktı
Asgari ücret zam kararında son durum
Asgari ücret zam kararında son durum
MEB şurasında açıklamıştı! Öğretmenlere eğitim odaklı kariyer yolu
MEB şurasında açıklamıştı! Öğretmenlere eğitim odaklı kariyer yolu
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
Fırsatçıların zam oyunu ortaya çıktı! Yüzde 100'e yakın artış yaptılar
CHP'den İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sözlerine rest
CHP'den İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sözlerine rest
Yetkili memurlar, maaş sistemine iki faktörlü doğrulamayla girecek
Yetkili memurlar, maaş sistemine iki faktörlü doğrulamayla girecek
ASELSAN'dan BAE iddialarına sert yanıt!
ASELSAN'dan BAE iddialarına sert yanıt!
Volkswagen'den sıfır otomobile büyük zam!
Volkswagen'den sıfır otomobile büyük zam!
Buca Metrosu 529 milyon TL fazlasına ikinci olan firmaya verildi
Buca Metrosu 529 milyon TL fazlasına ikinci olan firmaya verildi
Kasım'da 'yaşlı otomobiller' daha çok sattı
Kasım'da 'yaşlı otomobiller' daha çok sattı
Bakan Dönmez: Az elektrik tüketen düşük fatura ödeyecek
Bakan Dönmez: Az elektrik tüketen düşük fatura ödeyecek
Motosikletli genci darp eden komiser yardımcısı ile bekçiye soruşturma
Motosikletli genci darp eden komiser yardımcısı ile bekçiye soruşturma
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
YÖKAK Başkanı Elmas: Hocaların saltanatı bitti
YÖKAK Başkanı Elmas: Hocaların saltanatı bitti
Dolandırıcıların yeni tuzağı: 'Karekod' uygulaması
Dolandırıcıların yeni tuzağı: 'Karekod' uygulaması
Gıda etiketleri değişiyor! Yeni etiketler nasıl olacak?
Gıda etiketleri değişiyor! Yeni etiketler nasıl olacak?
Gram altın günü 780 TL'den kapattı
Gram altın günü 780 TL'den kapattı
MEB: Engelli öğretmen alımındaki hatayı düzelteceğiz
MEB: Engelli öğretmen alımındaki hatayı düzelteceğiz
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Ana sayfaKPSS KPSS, EKPSS ve Personel Alım Haberleri

Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

Marmara Üniversitesi, mezunu olmayan lisans programını sözleşmeli personel alım ilanında yazınca 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 08 Aralık 2021 11:55
Yazdır
Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

1 Kasım 2021 tarihli yazımızda; Marmara Üniversitesi tarafından 25 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de 51 adedi büro personeli olmak üzere toplam 75 sözleşmeli personel kadrosu ilan edildiği, söz konusu ilanlardan BO5 numaralı büro personeli alımında "Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programından mezun olmak." şartı arandığı, halihazırda merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına bakıldığında "BÜRO YÖNETİMİ SEKRETERLİK" isimli bir lisans programı bulunmadığı ve kadronun boş kalma ihtimali göz önüne alınarak düzeltme yapılmasının doğru bir adım olacağını sizlerle paylaşmıştık.

Üniversite başvuru süreci içerisinde uyarımızı ne yazık ki dikkate almadığından ilanda herhangi bir düzeltme yoluna gitmemiştir.

7 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üniversite tarafından ilan edilen yerleştirme sonuçlarına bakıldığında, B05 numaralı alıma dair yerleşen aday bilgisine yer verilememiştir.

Maalesef, üniversite olmayan bölümün mezununu aradığı için 16 kadroya yerleştirme yapılamamıştır.

KPSS puanıyla birçok bölüm mezununun kadro beklediği bir dönemde kurumların ilanlardaki bölüm tercihlerini daha dikkatli yapmalarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
#Marmara Üniversitesi# sözleşmeli personel
Ticaret Bakanlığına kurayla 795 sözleşmeli memur atandı
Ticaret Bakanlığına kurayla 795 sözleşmeli memur atandı
Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak
5 üniversite 232 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 232 personel almak için ilana çıktı
Jandarma'nın, memur alımında 2021 KPSS puanını kullanması doğru mu?
Jandarma'nın, memur alımında 2021 KPSS puanını kullanması doğru mu?
MEB: Engelli öğretmen alımındaki hatayı düzelteceğiz
MEB: Engelli öğretmen alımındaki hatayı düzelteceğiz
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

Marmara Üniversitesi, mezunu olmayan lisans programını sözleşmeli personel alım ilanında yazınca 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!
Memurların yemek yardımına ilişkin Danıştay'dan kritik karar!

Memurların yemek yardımına ilişkin Danıştay'dan kritik karar!

Danıştay karar verdi! Memurlara yemek yardımı nakdi olarak yapılamaz
Binomo'dan akıllı yatırımlar

Binomo'dan akıllı yatırımlar

https://binomo.com/promo/l28?a=361505dc6b63&ac=1221&sa=memurlar
Öğretmenlerin yurt dışındaki bir okulda geçen süreleri terfi işlemlerinde dikkate alınır mı?

Öğretmenlerin yurt dışındaki bir okulda geçen süreleri terfi işlemlerinde dikkate alınır mı?

Diyanet Vakfının yurtdışındaki okulunda geçen süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Jandarma'nın, memur alımında 2021 KPSS puanını kullanması doğru mu?

Jandarma'nın, memur alımında 2021 KPSS puanını kullanması doğru mu?

Jandarma Genel Komutanlığı bu hafta yayımladığı ilanla 2021 KPSS puanlarına göre 60 memur alacağını duyurdu. Bu uygulama doğru mu?
Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi

Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın NTV'de yaptığı açıklamada, dün yaptığı açıklama sonrasında, memurlara yüzde 30-35 ek zam yapılacağı şeklinde başlıklar atıldığını ancak bunun doğru olmadığını belirtti.
Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?

Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?

Hükümet yetkilileri ve en çok üyeye sahip konfederasyon olan Memur Sen'in, ek bir protokolle, kanun çıkarmaksızın, kamu görevlilerine ilave maaş artışı sağlaması mümkün müdür?
Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?

Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?

Memurların emeklilik yaşı 'e-devlet'te farklı SGK'nın HİTAP bölümünde farklı çıkabilir mi?
Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor

Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor

Görevlerini büyük bölümünü gece icra eden çarşı ve mahalle bekçileri, beraber görev yaptıkları emniyet personeli gibi yıpranma hakkı talep ediyor
Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!

Üniversite, araştırma görevlisi alımına okçuluk şartı koydu!
Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak

Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli Astsubay ve Muvazzaf alacak. Toplamda alınacak sayı 1840 kişi olacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2021
Ankara'nın gündeminde neler var?

Ankara'nın gündeminde neler var?

Ankara güne yine hareketli bir gündemle başlıyor. Başkent Ankara, siyasetin yine en sıcak noktası. Bugün beklenen gündemin önemli gelişmeleri nelerdir ? İşte Ankara'nın gündemi ve öne çıkan detayları...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alan adaylar arasında 75 zabıta memuru alacak
Herkesin merakla beklediği il olmaya aday 25 ilçe!

Herkesin merakla beklediği il olmaya aday 25 ilçe!

Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor.