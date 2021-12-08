Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!

1 Kasım 2021 tarihli yazımızda; Marmara Üniversitesi tarafından 25 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de 51 adedi büro personeli olmak üzere toplam 75 sözleşmeli personel kadrosu ilan edildiği, söz konusu ilanlardan BO5 numaralı büro personeli alımında "Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programından mezun olmak." şartı arandığı, halihazırda merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına bakıldığında "BÜRO YÖNETİMİ SEKRETERLİK" isimli bir lisans programı bulunmadığı ve kadronun boş kalma ihtimali göz önüne alınarak düzeltme yapılmasının doğru bir adım olacağını sizlerle paylaşmıştık.

Üniversite başvuru süreci içerisinde uyarımızı ne yazık ki dikkate almadığından ilanda herhangi bir düzeltme yoluna gitmemiştir .

7 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üniversite tarafından ilan edilen yerleştirme sonuçlarına bakıldığında, B05 numaralı alıma dair yerleşen aday bilgisine yer verilememiştir.

Maalesef, üniversite olmayan bölümün mezununu aradığı için 16 kadroya yerleştirme yapılamamıştır.

KPSS puanıyla birçok bölüm mezununun kadro beklediği bir dönemde kurumların ilanlardaki bölüm tercihlerini daha dikkatli yapmalarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.