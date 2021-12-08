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Kadın muhtar, işleri mobil uygulamaya taşıdı

Kadıköy'e bağlı Sahrayıcedit Mahallesi'nin çift yüksek lisans diplomalı muhtarı Seval Özkan:- "Türkiye'de bir ilk olan, Sahrayıcedit Mahallesi Muhtarlığına özel web tabanlı mobil uygulama kurduk. Mahalleli bu uygulamayı akıllı telefonuna indirerek, bütün muhtarlık işlemlerini, iletişimini buradan sağlayabiliyor. Tebligat gelip gelmediğini muhtarlığa uğramadan görebiliyor"- "Bir hayal kurmuştuk, onun peşinden gittik ve gerçekleştirdik. Sahrayıcedit sakinleri bana destek oldu"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Aralık 2021 20:29
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Kadın muhtar, işleri mobil uygulamaya taşıdı

Kadıköy'e bağlı Sahrayıcedit Mahallesi'nin çift yüksek lisans diplomalı muhtarı Seval Özkan'ın hizmete soktuğu web tabanlı mobil uygulama sayesinde mahalle sakinleri, her türlü muhtarlık işlerini çevrim içi hallediyor.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1988'de mezun olan Özkan, aynı üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde Uluslararası Bankacılık dalında ve ABD'nin New York kentindeki Dawling College'da İşletme Bilgi Sistemleri Yöneticiliği (MBA-MIS) alanında yüksek lisans yaptı.

Uzun yıllar bankacılık sektöründe çalıştıktan sonra 2011'de, 27 yıllık mahalle muhtarının vefat etmesi üzerine muhtarlığa aday olan Özkan, 24 kişinin yarıştığı seçimlerde kendisine en yakın rakibine 3 kat fark atarak 44 yaşında Sahrayıcedit Mahallesi'nin ilk kadın muhtarı oldu.

Türkiye'de 2012'de ilk kez mahalle meclislerini kuran, bu meclislerin işleyişi ve çalışmalarıyla ilgili bazı üniversitelerde öğrencilere sunumlar yapan Özkan, 2019'daki seçim vaadi olan ve vatandaşların muhtarlığa gelmeden işlerini yapabilmesini öngören "Muhtarınız cebinizde" sloganlı web tabanlı mobil uygulamayı mahallesinde yaşayanların hizmetine sundu.

- "Türkiye'nin çift master sahibi ilk muhtarıyım"

Sahrayıcedit Mahalle Muhtarlığında 10. yılını dolduran 54 yaşındaki Seval Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisans eğitiminin ardından çeşitli bankaların hazine ve bilgi işlem departmanında üst düzey yöneticilik yaptığını söyledi.

Üniversite yıllarından beri derneklerde gönüllü olarak çalıştığını dile getiren Özkan, 2011'de mahalle muhtarının vefatı nedeniyle hangi adayın destekleneceğini araştırdıklarında, derneklerle çalışan bir aday bulamadıklarını anlattı.

Özkan, bunun üzerine bir dernek başkanının kendisine "Sen bu kadar ilgileniyorsun, mahallede çalışmalar yapıyorsun, neden aday olmuyorsun?" dediğini dile getirerek, iki ay içinde seçime girerek mahallelinin desteğiyle muhtar olduğunu ifade etti.

Muhtarlığın aslında hiç aklında olmadığını kaydeden Özkan, seçildikten sonra kadın muhtarların sayısının artmasının ne kadar önemli olduğunu gördüğünü söyledi.

Seval Özkan, 2004'te ABD'den döndükten sonra muhtar seçilene kadar 7 yıl bankacılık ve medikal sektöründe çalıştığını belirterek, "Türkiye'nin çift master sahibi ilk muhtarı oldum. Masterın biri Türkiye'de, diğeri ABD'de. Aslında bu ilkler devam etti." dedi.

Seçime çok büyük vaatlerle girdiğini, sokaklarda dolaşırken "Gelin birlikte yönetelim", "Sokak temsilcileri seçeceğiz", "Mahalle meclisi oluşturacağız" gibi anonslar yaptıklarını anlatan Özkan, insanların bu vaatleri ilk başlarda hayal olarak gördüğünü belirtti.

Özkan, "Bir hayal kurmuştuk, onun peşinden gittik ve gerçekleştirdik. Bundan çok büyük gurur duyuyorum. Sahrayıcedit sakinleri hayalimin peşinden geldi ve bana destek oldu." diye konuştu.

Seçildiği ilk yıl mahalleli ile 6 toplantı yaptıklarını, bütün temsilcileri seçtiklerini aktaran Özkan, mahalle meclisinin açılışını da belediye meclis salonunda yaptıklarını ifade etti.

- Başarılı projeler mahalle dışında da ses getirdi

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Muhtar Özkan, mahallede bulunmadığı için muhtarlıkta kütüphane oluşturduklarını, vatandaşların aktif şekilde katılımıyla buranın büyüyerek genişlediğini belirterek, kitap değişimi projesiyle okuma günleri yaptıklarını, ihtiyaç fazlası kitapları dağıttıklarını söyledi.

Seçimi kazanmasının ardından başlattığı ikinci el giysi projesinden bahseden Özkan, "Kardeş Muhtarlık Projesi'yle ikinci el giysiler içinden düzgün, kullanılabilir olanları tasnif edip ihtiyaç sahibi ailelere, çevre muhtarlıklara ve il dışına gönderdik." şeklinde konuştu.

Özkan, bir mahalle sakininin çocuğunun oyuncağını muhtarlığa getirdiğini belirterek, "Bize getirilenler arasından bir oyuncak bebeği bir mahalle sakinimizin çocuğuna hediye ettim. 'Anne bu bebek benim mi? Benim mi oldu?' diye sordu. O anki atmosferi anlatamam. Bunlar keyif veriyor." ifadelerini kullandı.

Kullanılmayan yaklaşık 40 bisikleti tamir ettirerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını dile getiren Özkan, mahalle meclisinden sonra komisyonlar kurduklarını ve mahalle halkıyla söz konusu projeleri yürütmeye başladıklarını anlattı.

Özkan, yaptıkları başarılı projelerin dikkati çekmesi üzerine üniversitelerin yerel yönetim bölümlerinden "Mahallenizde yaptığınız örnekleri bizimle de paylaşır mısınız?" şeklinde talep geldiğini kaydederek, derslerde öğrencilerle bir araya geldiklerini ve deneyimlerini paylaştıklarını, bazı kurum ve derneklere de bu tecrübelerini anlattıklarını söyledi.

- "Mahalleli tüm işlemlerini mobil uygulama üzerinden muhtarlığa uğramadan halledebiliyor"

Seval Özkan, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanvekilliği görevini de yürüttüğünü belirterek, federasyon çalışmalarında muhtarlar ve STK'lerle yaptıkları toplantılarda projelerinden bahsettiğini aktardı.

Sonraki seçimlerde bazı muhtar adaylarının da mahalle meclisi kurma vaadini sıkça telaffuz etmeye başladığını dile getiren Özkan, bunu Sahrayıcedit sakinleri, azalar ve mahalle meclis üyeleriyle başardıklarını bildirdi.

Son yerel seçimlerde "Muhtarınız Her An Yanınızda" ve "Muhtarınız Cebinizde" sloganıyla yola devam ettiklerini aktaran Özkan, hizmete sundukları mobil uygulama hakkında şunları söyledi:

"Türkiye'de bir ilk olan, Sahrayıcedit Mahalle Muhtarlığına özel mobil uygulama kurduk. Uygulamanın adı, Seval Özkan. Bunu her mahalle sakinimiz akıllı telefonuna indirerek, bütün muhtarlık işlemlerini, iletişimini buradan sağlayabiliyor. Uygulamada tebligatlar kısmında kimlik numarasını yazarak kendi adına tebligat gelip gelmediğini muhtarlığa uğramadan görebiliyor. Bu, bizim mahalleye özel yapıldı ve tek. Web tabanlı bir uygulama olduğu için afet ya da ulaşılamayan durumlarda buradan iletişim de kurulabiliyor. 2019'dan beri mobil uygulamayı kullanıyoruz. Vatandaşların talepleri doğrultusunda daha da geliştirmek istiyoruz."

Özkan, mahallede "Anadolu lisesi istiyoruz" kampanyası başlatılması üzerine bir ortaokulun Anadolu lisesine dönüştürülmesinde muhtarlığın etkisinden bahsederek, öğrencilere burs ve nakit ihtiyacının sağlanması amacıyla "Kardeş Aile Projesi"nin doğduğunu anlattı.

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#muhtar# Seval Özkan# mobil uygulama
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