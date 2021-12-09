Çalışma alanı şartına yer vermeyen örnek öğretim üyesi ilanı!

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde "Genel Şartlar" başlıklı 3 üncü maddesine "İLANA BAŞVURU KOŞULU OLARAK ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ TEZ VEYA UZMANLIK TEZİ ADLARININ BİR KISMI VEYA TAMAMI YAZILAMAYACAĞI GİBİ İLANDA SADECE BELİRLİ BİR ADAYI TANIMLAYAN ÖZEL ŞARTLARA DA YER VERİLEMEZ." hükmü eklenmek suretiyle öğretim üyesi ilanlarında kişiye özel ilanlarının önünün kesilmesi için önemli bir adım atıldı.

İçeriden yükselmelerin (araştırma görevliliğinden doktor öğretim üyeliğine, doktor öğretim üyeliğinden doçentliğe, doçentlikten profesörlüğe) mevzuatımız gereğince ilan yoluyla yapılması nedeniyle, üniversitelerimiz halen "almayı planladıkları" adaya yönelik genel çalışma alanı yazmak suretiyle işlerini yürütmeye devam etmektedir.

Diğer taraftan, bazı yükseköğretim kurumlarımız ise öğretim üyesi ilanlarında yalnızca doktora/doçentlik alanlarına yer vererek adayı kısmen ya da tamamen tanımlayan "çalışma alanı" yazmaktan vazgeçmektedir.

Örneğin, Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 4 Aralık 2021 günü Resmi Gazete'de ilan edilen doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının tamamında hiçbir özel çalışma şartına yer verilmemiş, adayların sadece ilgili alanda lisansüstü eğitim görmeleri istenmiştir.

İlan bu haliyle ilgili alanda doktora eğitimlerini tamamlayan tüm adayların başvurusuna açık, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yönetmelik değişikliğine uygun ve diğer yükseköğretim kurumları için de örnek teşkil etmektedir.