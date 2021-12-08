Sergen Yalçın istifa edecek mi?

Yalçın, Kağıdın üstüne yazdığınız şeyler bazen sahaya aynsımayabiliyor. Kötü oynuyoruz. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Tabi bunun sorumlusu benim. Tek düşündüğümüz Beşiktaş camiası. Buranın sağlıklı kalması gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı olmadı ve bizim için de sağlıklı gitmiyor. 'İnşallah en kısa sürede toparlarız.'dedi