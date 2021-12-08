İlk yükseköğretim şurası neden yapıl(a)madı?

Hatırlanacağı üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasından 2 Temmuz 2021 tarihinde "TÜRKİYE'DE İLK KEZ "YÜKSEKÖĞRETİM ŞURASI" DÜZENLENİYOR" başlıklı verilen haberde, yükseköğretimle ilgili çeşitli güncel konu ve sorunların tartışılacağı ve uzlaşı sağlanan tekliflerin YÖK'e iletileceği "I. Yükseköğretim Şurası'nın yapılmasına yönelik bir çalışma başlatıldığı, bütün paydaşlara YÖK tarafından düzenlenecek olan Şuraya dair ön bilgilerin ve öneri taleplerinin yer aldığı bir yazı yollandığı kamuoyuna paylaşılmıştı.

Aynı haberde, yazı yazılan kurumlardan 27 Temmuz 2021 tarihine kadar görüşlerini bildirmelerinin istendiği, daha sonra gündemin belirlenerek Kasım ayı içerisinde söz konusu Şuranın yapılacağı ilan edilmişti.

Aralık ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde Şuranın akıbetiyle ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi önceki YÖK Başkanının görev süresinin sonuna doğru yapılacağı ifade edilen etkinliğin yeni YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini de ne yazık ki bilemiyoruz.

Nitekim, YÖK tarafından paydaşlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda Şura gündemine alınması istenilen konu başlıklarının askıya çıkartılacağı ifade edilmesine rağmen henüz bu yönde de bir adım atılmamıştır.

Yükseköğretimin yakın tarihte üniversite ve öğrenci sayısı ekseninde önemli düzeyde büyümesine bağlı olarak; öğretim elemanı istihdamı, yükseköğretimin organizasyonu ve yönetimi, yükseköğretime giriş, kalite ve akreditasyon, pandemiyle birlikte önemi giderek artan uzaktan eğitim ve dijital dönüşüm ile uluslararasılaşma gibi birçok alt başlıkta konuşulması ve tartışılması gereken yüzlerce mesele bulunmaktadır. Bu konuların geniş bir kesimle birlikte tartışılabileceği platform haliyle "Yükseköğretim Şurası" olacaktır.

Milli Eğitim Şurasının yakın zamanda tamamlandığı bugünlerde eğitimdeki sorunları konuşmaya devam etmeye imkan verecek "Yükseköğretim Şurası"nın en kısa sürede yapılmasını ümit ediyoruz.