ÜAK'tan bilim alanı güncellemeleri hakkında önemli yazı!
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, yükseköğretim kurumlarında görevli profesörlerin doçentlik jürilerinde yer alabilmesi için bilim alanı güncellemeleri için gerekli işlemler hakkında üniversitelere yazı gönderdi!
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Aralık 2021 11:38
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, profesör unvanlı öğretim üyelerinin doçentlik jürisine seçilebilmesi için 31 Aralık 2021 tarihine kadar Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) yer alan bilim alanlarını güncellemesi gerektiği, bununla birlikte bu tarihten sonra ÜAK Temel Alan bilgisine ilişkin yapılmak istenen ekleme veya değişikliklerin yılda bir kez sadece Aralık ayında ilgili öğretim üyesinin bağlı olduğu üniversitenin ÜAK Yetkilileri tarafından gerçekleştirileceği, ÜAK Temel Alan bilgisine ilişkin yapılmak istenen ekleme veya değişikliklerin Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabileceğine dair üniversitelere yazı göndermiştir.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Üniversite ilanı düzeltmedi! 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!
Marmara Üniversitesi, mezunu olmayan lisans programını sözleşmeli personel alım ilanında yazınca 16 pozisyona yerleşen çıkmadı!
Memurların yemek yardımına ilişkin Danıştay'dan kritik karar!
Danıştay karar verdi! Memurlara yemek yardımı nakdi olarak yapılamaz
Öğretmenlerin yurt dışındaki bir okulda geçen süreleri terfi işlemlerinde dikkate alınır mı?
Diyanet Vakfının yurtdışındaki okulunda geçen süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?
Jandarma'nın, memur alımında 2021 KPSS puanını kullanması doğru mu?
Jandarma Genel Komutanlığı bu hafta yayımladığı ilanla 2021 KPSS puanlarına göre 60 memur alacağını duyurdu. Bu uygulama doğru mu?
Ali Yalçın, yüzde 30-35 zamma açıklık getirdi
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın NTV'de yaptığı açıklamada, dün yaptığı açıklama sonrasında, memurlara yüzde 30-35 ek zam yapılacağı şeklinde başlıklar atıldığını ancak bunun doğru olmadığını belirtti.
Ek protokol ile kamu görevlilerine zam yapılabilir mi?
Hükümet yetkilileri ve en çok üyeye sahip konfederasyon olan Memur Sen'in, ek bir protokolle, kanun çıkarmaksızın, kamu görevlilerine ilave maaş artışı sağlaması mümkün müdür?
Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?
Memurların emeklilik yaşı 'e-devlet'te farklı SGK'nın HİTAP bölümünde farklı çıkabilir mi?
Çarşı ve mahalle bekçileri yıpranma payı düzenlemesi istiyor
Görevlerini büyük bölümünü gece icra eden çarşı ve mahalle bekçileri, beraber görev yaptıkları emniyet personeli gibi yıpranma hakkı talep ediyor
Jandarma Genel Komutanlığı 1840 sözleşmeli Astsubay alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli Astsubay ve Muvazzaf alacak. Toplamda alınacak sayı 1840 kişi olacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2021
Ankara'nın gündeminde neler var?
Ankara güne yine hareketli bir gündemle başlıyor. Başkent Ankara, siyasetin yine en sıcak noktası. Bugün beklenen gündemin önemli gelişmeleri nelerdir ? İşte Ankara'nın gündemi ve öne çıkan detayları...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alan adaylar arasında 75 zabıta memuru alacak