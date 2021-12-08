ÜAK'tan bilim alanı güncellemeleri hakkında önemli yazı!

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, profesör unvanlı öğretim üyelerinin doçentlik jürisine seçilebilmesi için 31 Aralık 2021 tarihine kadar Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) yer alan bilim alanlarını güncellemesi gerektiği, bununla birlikte bu tarihten sonra ÜAK Temel Alan bilgisine ilişkin yapılmak istenen ekleme veya değişikliklerin yılda bir kez sadece Aralık ayında ilgili öğretim üyesinin bağlı olduğu üniversitenin ÜAK Yetkilileri tarafından gerçekleştirileceği, ÜAK Temel Alan bilgisine ilişkin yapılmak istenen ekleme veya değişikliklerin Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabileceğine dair üniversitelere yazı göndermiştir.