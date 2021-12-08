FETÖ şüphelileri ve hükümlülerine yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma ile kovuşturma dosyaları kapsamında aranan 3 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlünün yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik 6 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 4'ü firari hükümlü 7 kişi arasında FETÖ'nün sözde "eyalet talebe mesulü", "Orhangazi ilçe imam yardımcısı", "bölge talebe mesulü", "büyük bölge talebe mesulü" ve "örgüt yurt müdürünün" bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, bazı şüphelilerin operasyon sırasında cep telefonlarını camdan aşağı attıkları, bazılarının ise telefonlarını sıfırlamaya çalıştıkları iddia edildi.