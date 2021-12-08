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Sahte dekontla cep telefonu alan 2 kadın, duruşmada ağladı

Bolu'da, internet üzerinden tanışıp buluştukları Kemal Özçelik'ten 4 bin 500 liraya anlaşıp cep telefonu satın aldıktan sonra parasını gönderdiklerini söyleyerek sahte dekont gösterdikleri iddiasıyla 'dolandırıcılık' suçundan yargılanan Ayşenur S. (20) ve Fatma Ç. (19), mahkemede gözyaşları içinde kendilerini savundu. Bir dönem tiyatroda oyunculuk da yaptıkları öğrenilen 2 kadına tepki gösteren Kemal Özçelik, "Bunlar gerçekten tam bir tiyatrocu. Ağlamaları bile yalandan. Suçtan kurtulmak için böyle ağlama numarası yapıyorlar" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 08 Aralık 2021 11:50
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Sahte dekontla cep telefonu alan 2 kadın, duruşmada ağladı

Geçen yıl pandemi nedeniyle hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Kemal Özçelik, cep telefonunu internet üzerinde 4 bin 750 TL'den satışa çıkardı. Kendisiyle iletişime geçen Abdulkadir İpek, cep telefonunu satın almak istediğini ve 2 kadının kendisinden telefonu alacağını söyledi. Özçelik satış için Fatma Ç. ve Ayşenur S. ile buluştu. Kadınlar, arabada bebek olduğunu, bu nedenle aceleleri olduğunu belirtip Özçelik'e sahte dekont gösterip paranın hesaba yattığını söyleyerek uzaklaştı. Hesabını kontrol eden Özçelik, paranın hesaba yatmadığını fark edip suç duyurusunda bulundu.

Olaydan 20 gün sonra şüpheliler Bartın'ın Amasra ilçesinde yakalandı. Tutuklanan 3 şüpheliden Ayşenur S. ve Fatma Ç., 10 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Abdulkadir İpek, Ayşenur S. ve Fatma Ç. hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Zonguldak M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Abdulkadir İpek, duruşmaya katılamadı. Başka bir suçtan hükümlü olan ve İstanbul Bakırköy Kapalı Cezaevi'nde yatan Ayşenur S. ile tutuksuz sanık Fatma Ç. de İstanbul'da adliyeden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Kemal Özçelik ise duruşma salonunda hazır bulundu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Suçlamaları reddeden Ayşenur S., "Bu dolandırıcılık olayını bilmiyordum. Kız arkadaşım Fatma Ç. beni Abdulkadir İ. ile tanıştırdı. Bu kişi cep telefonu işi yaptıklarını söyledi. Ben de tiyatroculuk işiyle uğraşıyordum. Paraya ihtiyacım vardı. Ben kesinlikle Bolu'ya gitmedim. İyi ki cezaevine girdim. Abdulkadir isimli şahıs bana sürekli cinsel tacizde bulunuyordu ve bu işe girmem için de tehditler savuruyordu. Sadece iki işte bulundum. Sonra Amasra'da yakalandık. Tehdit olduğu için bu işten kurtulamadım. Fatma ile Bolu'ya gelmedim" dedi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti Ayşenur S.'ye, Fatma Ç. ile birlikte Bolu'da çekilmiş oldukları fotoğraflarını gösterdi. Fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını iddia eden Ayşenur S., gözyaşları içinde suçsuz olduğunu savundu.

İTİRAF ETTİ

Ağlayarak ifade veren Fatma Ç. ise, "Daha önceden polis ifadesinde ve savcılıkta yalan söyledim. Suçumu itiraf ediyorum. Bolu'ya gelerek müşteki Kemal Özçelik'ten 4 bin 500 liraya anlaşılan cep telefonunu aldık. İkimizin başında da peruk vardı. Çok pişmanım. Bu işi yapmamızı bize Abduldakir İpek söyledi. Dolandırma olayını da sonradan öğrenmedik. İstanbul'dan yola çıkarken öğrendik. Kime kusura bakmasın, gerçek bunlar. Ben de bir ara tiyatro işiyle uğraştım. Gerçek suçlu Abdulkadir'dir" dedi.

Fatma Ç.'nin itiraflarının ardından Ayşenur S., arkadaşına yönelerek, "Neden yalan söylüyorsun Fatma, ben Bolu'ya seninle gelmedim" diyerek ağlamasını sürdürdü.

'AĞLAMALARI BİLE YALANDAN'

Kemal Özçelik şikayetçi olduğunu belirterek, "Cezaevinden izinli çıktıktan sonra paraya ihtiyacım vardı. Sosyal paylaşım sitesinden cep telefonumu 4 bin 750 liraya satılığa çıkarttım. Abdulkadir isimli şahısla görüştük ve 4 bin 500 liraya anlaştık. Bolu'ya iki kadının geleceğini telefonu onlara vermemi ve parayı da havale edeceğini söyledi. Ben de inandım. Bir iki gün sonra Sümer Mahallesi'ne arabayla iki kadın geldi. Başlarında peruk vardı. Benden telefonu alıp, 'Arabada bebek var' hemen gitmemiz gerekiyor diyerek, elimdeki telefonu alıp, dekontu gönderdik diyerek, arabaya binip uzaklaştılar. Havale beklerken bana sahte bir dekont göndermişler. O zaman dolandırıldığımı anladım. Kendilerinden şikayetçiyim. Bu olaydan 20 gün sonra bu şahıslar Amasra'da yakalandılar. Cep telefonum bana polis tarafından iade edildi. Ama ben yine de şikayetçiyim. Bunlar gerçekten tam bir tiyatrocu. Ağlamaları bile yalandan. Suçtan kurtulmak için böyle ağlama numarası yapıyorlar" diye konuştu.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi ve diğer sanığın da ifadesinin alınması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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#sahte dekont# cep telefonu# duruşmada
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