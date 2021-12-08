Ankaray iki gün hizmet veremeyecek
Ankara'da AŞTİ ve Dikimevi arasında sefer yapan ANKARAY metrosunun 11-12 Aralık tarihlerinde yenileme çalışmaları kapsamında kapatılacağı duyuruldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Aralık 2021 11:54
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü, AŞTİ-Dikimevi hattında hizmet veren ANKARAY metrosunun 11-12 Aralık tarihlerinde hizmete kapatılacağını duyurdu.
EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "ANKARAY 25 yıl sonra yapılacak makas değişimi ve hat yenileme çalışmaları nedeniyle 11-12 Aralık tarihleri arasında hizmet veremeyecektir. Belirtilen tarihlerde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için AŞTİ-Dikimevi arası 300 hat numaralı EGO otobüsleriyle ek seferler düzenlenecektir" denildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız