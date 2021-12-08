2001 model Tofaş'a 165 bin lira istiyor!

Tofaş Doğan, Şahin ve Kartal otomobil modellerine biçilen servet değerinde rakamlar son dönemde sık sık karşımıza çıkıyor. Bu kez ilginç bir haber Gaziantep'ten geldi. 20 yaşındaki Doğan SLX otomobil için istediği rakamı normal bulan Murat Deniz ilginç şeyler söyledi. Deniz, aracın hastasını aradıklarını belirtti. İşte o araç ve ilginç detaylar...

SERVET VERDİLER SATMADI

Otomobilin satılığa çıkarılmasından sonra onlarca kişinin aradığını söyleyen Murat Deniz, otomobile en son 130 bin lira fiyat verildiğini paylaştı.

Araç için istenen fiyatın çok olmadığını belirten Deniz, "Biz de bu arabanın hastasını arıyoruz. Normal biri bu arabaya 165 bin lira vermez" dedi.

'ARAÇTA NOKTA ÇİZİK, HATA YOK'/p>

Çoktandır böyle bir araba aradığını aktaran Deniz, aracın internette satılık ilanını gördüğünü söyledi. Aracı Osmaniye'de yaşlı bir amcanın sattığını belirten Deniz, "Arayıp konuştuk. Gidip arabayı gördük

Araçta nokta çizik, hata hiçbir şey yok. Tam istediğim gibi bulunca satın alıp getirdik. Arabanın ilk sahibi arabayı hep kapalı garajda saklamış.

Zaten kilometresi de belli. Hiçbir iz yok. Boyası bile tertemiz duruyor. Amca arabaya gözü gibi bakmış. Hep kapalı garajdaymış. Ben bir yıldan beridir böyle bir arabayı arıyordum. Arabanın ilanına internette şans eseri denk geldik. Direkt gidip satın aldık" ifadelerini kullandı.

'BU ARABANIN HASTASINI ARIYORUM'

Aracı ilk görmeye gittiklerinde kendilerinin de şaşırdıklarını sözlerine ekleyen Deniz, "Böyle bir arabanın boyasız, hatasız olması çok zor. 2001 model 20 yıllık bir araba.

Fiyat olarak 165 bin lira istiyoruz. İnsanlar istediğimiz fiyatı duyunca şaşırıyor ama bu arabanın değeri budur. Arabayı kaç yıl saklamışlar. Baktığınızda arabanın sıfırdan bir farkı yok. Araçta çizik yok. Bu araba artık antika değerindedir. Bu arabanın hastası da çok. İlana koyduktan sonra arayan soran çok oldu. 130 bin lira fiyat gördü ancak vermedik.

Biz de bu arabanın hastasını arıyoruz. Normal biri bu arabaya 165 bin lira vermez. Eşi benzeri yok. Aracın fabrika çıkışında üzerine vurulan etiketler bile hala duruyor. Biz de bu arabayı seven birine satmak istiyoruz. Alan kişi de gözü gibi bakmalı" diye konuştu.