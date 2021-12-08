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Hastaların imdadına 'ailece' koşuyorlar

33 yaşındaki paramedik Ömer Topçu ile 28 yaşındaki acil tıp teknisyeni Saime Topçu, 8 yıl önce Narlıdere 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görev yapmaya başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Aralık 2021 12:05
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Birçok vakada beraber hayat kurtaran mesai arkadaşları, 2019 yılında yaşamlarını birleştirme kararı aldı.

33 yaşındaki paramedik Ömer Topçu ile 28 yaşındaki acil tıp teknisyeni Saime Topçu, 8 yıl önce Narlıdere 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görev yapmaya başladı.

Birçok vakada beraber hayat kurtaran mesai arkadaşları, 2019 yılında yaşamlarını birleştirme kararı aldı.

Topçu çifti, evlenmelerinin ardından da aynı ambulansta görev yapmaya başladı.

İzmir depremi başta olmak üzere birçok felakette ekip arkadaşlığı yapan Topçu çifti, bir can daha kurtarabilmek için el ele çalışıyor.

Ömer Topçu, AA muhabirine, eşiyle, görev yaptıkları istasyonda tanıştıklarını ardından hayatlarının değiştiğini söyledi.

Hem işte hem de evde beraber olduklarını belirten Topçu, şöyle konuştu:

"Birbirimize daha çok vakit ayırıyoruz. Evli olduğumuzu söylemiyoruz hastalara ama paylaştığımızda onlar da şaşırıyor. Sonuçta biz işimizi profesyonel olarak yapıyoruz. 112'de hep aksiyon var. Ne zaman nereye gittiğiniz, hangi vakaya gittiğiniz belli değil. Uzun yıllar birlikte çalıştığımız için göz temasıyla anlaşıyoruz. Vaka sonrasında kendi aramızda konuşmalarımız oluyor. Yanlış ya da eksik bir şekilde bir şeyler yapıldı mı diye konuşuyoruz."

Topçu, işlerini severek yaptıklarını, eşiyle birlikte hayat kurtarmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlattı.

Saime Topçu da Fethiye'de yapılan nikah törenlerine arkadaşlarının 112 Acil Sağlık ambulansıyla geldiğini, ambulans önünde çektirdikleri hatıra fotoğrafının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Görevlerinin çok heyecanlı olduğunu dile getiren Topçu, şunları kaydetti:

"Mesleğimiz özel hayatımıza da yansıyor. Kafa yapımız aynı. Adrenalin ve heyecanı çok seven bir çiftiz. Eşimle çalışmak çok güzel bir duygu. Hem mesaide hem de evde benim en büyük destekçim. İşimizin en güzel tarafı insanların hayatını kurtarmak. Kalbi durmuş bir insanı tekrar hayata döndürdüğümüz an kendimizi kaybedip hastanın başında kendimizi alkışladığımız bile oluyor."

Topçu çiftiyle birlikte görev yapan paramedik Okan Yılgıncı da işlerinde ekip uyumunun çok önemli olduğunu belirterek, "Onlar da ekip olduğu için bu uyum işlerine çok iyi yansıyor." diye konuştu.

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#hastaların imdadı# ailece koşuyorlar
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