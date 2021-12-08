Sivas'ta trafik kazasında 5 öğretmen yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 öğretmen yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Aralık 2021 12:38
Beypınar Köyü İlk/Ortaokulu'nda görevli öğretmen C.C. (27) yönetimindeki 58 EA 590 plakalı otomobil, köy yakınlarında kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile aynı okulda görev yapan öğretmenler S.T. (26), A.A. (23), D.A. (26) ve F.A. (32) yaralandı.
Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız